Ez a kutya meleg a macskákat sem kíméli, így védd meg kedvenced a kánikulától

A hőségriasztás csütörtökig továbbra is érvényben van, ezalatt kiemelten figyeljünk magunkra és környezetünkre. Habár gyakrabban olvashatunk kutyákról, amelyeket autóban hagytak vagy hőgutát kaptak, a macskákra is ugyanolyan hatással lehet a meleg.

A macskák jobban bírják a meleget, de a hőguta őket is fenyegeti. Könnyedén segítheti kedvencét a hőségriasztás idején. Fotó: Shutterstock

A macskák okos állatok, de a hőguta őket is fenyegeti

Rengei Antal, a szegedi Kisállat-Ambulancia állatorvosa elmondta, a macskák, például a kutyákhoz képest, könnyebben átvészelik ezt a szélsőséges időszakot, jobban tudják szabályozni magukat.

- A szabadon tartott macskák általában elbújnak a tűző nap elől, de egyébként is jobban is bírják a meleget. Hasonló viselkedést mutatnak ők is, ha már nem érzik jól magukat. Szapora légzéssel és szívveréssel, esetleg lihegéssel hűtik magukat, izzadásra viszont alig képesek. A hőguta tehát rájuk is ugyanolyan veszélyes, emiatt autóban hagyni, szűk helyre bezárni őket sem lehet – mondta a szakember.

Nagyon fontos a friss víz

A macskák esetében gyakran előforduló veseproblémák oka a nem elegendő vagy megfelelő folyadékbevitel. Több helyre kitett itatótálka és azokban gyakran cserélt friss víz segítheti, hogy többet igyanak. Ahogy az orvos azt korábban is elmondta, ritkább, hogy a macskákkal hőguta miatt forduljanak orvoshoz, de a kiszáradás miatt már többször is megtörtént.

A vízen kívül hűsítő párnákkal vagy törölközőkkel lehet segíteni, ha ezt igényli az állat. Illetve az ember számára ideális környezet a macska számára is megfelelő. Fürdetni nem érdemes, de szintén igény szerint a láb végeit lehet locsolni. Bizonyos esetekben a szőrrel nem borított bőrfelületek akár le is éghetnek. Ezekre érdemes odafigyelni, hogy kedvencünk jobban érezze magát a rendkívül meleg időjárásban.