Örömteli hír a gyerekeknek, új játékokkal és árnyék takarásában homokozhatnak Makón

– Mindenben megfelel a legkorszerűbb előírásoknak, még napvitorlával is felszereltük, hogy a gyerekek árnyékban játszhassanak a meleg nyári napokon – mondta a Patai téri játszótér új homokozójáról a választókerület önkormányzati képviselője, Tóth Ferenc. Az új játékelemet a képviselői alapjának felhasználásával létesítették a múlt héten. A játszótér a makói Honvéd városrész egyetlen játszótere.

Honvéd városrész játszótere új játékkal gyarapodott. Fotó: Szabó Imre

A Honvéd városrészben sok a gyerek

Tóth Ferenc azt mondta, a játszótér fejlesztésére azért van szükség, mert itt örvendetesen sok a gyerek. Gyakran költöznek ide kisgyerekes családok, de egyébként is születnek szép számmal. A homokozót néhányan már kipróbálták, az eddig visszhangok kedvezőek.

A Patai téri játszótér egyébként az akkori önkormányzati képviselő, Hadik György jóvoltából már az előző években is gyarapodott időről időre új elemekkel – Tóth Ferenc ezt a munkát igyekszik folytatni. Hozzátette, a homokozóba játékokat is beszerzett és arra kért mindenkit, ezekre vigyázzanak. Azt is elárulta, további fejlesztéseket is tervez itt, de hogy pontosan mit, azt egyelőre nem mondta meg.