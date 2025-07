Megtudtuk, milyen névvel és arculattal nyit újra az ikonikus kávézó Szegeden

Öt év működés után, június közepén húzta le a rolót egy újabb ikonikus kávézó Szegeden. A Vitéz utcai Agárúr nem csak a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében volt népszerű vendéglátóhely az egyetemi vigalmi negyed és vendéglátó utca egyik legfőbb bástyájaként, de kulturális bázisul is szolgált irodalmi esteknek, kiállításoknak, irodalmi fesztiválnak. A kávézó körül egy ideje nagy a mozgolódás, közeleg az újranyitás, az ablakokon belesve kaptuk lencsevégre az új dizájnt, és már a hely új nevét is tudjuk.

Közeleg az újranyitás. Az ikonikus kávézó szeptemberben új néven, ifjúsági presszóként éled újra. Fotó: Koós Kata

Bohókás színek, friss dizájn: új arculatot kap az ikonikus kávézó

A Vitéz utcai épületfalon még látható az Agárúr cégér, de sejthetően hamarosan az is lekerül, már csak napjai lehetnek hátra. A bejárat fölött már olvasható az új elnevezés: szeptembertől Szünet néven nyit újra a vendéglátóhely. Ez nemcsak új nevet, hanem teljes arculatváltást is jelent, ugyanis immár az is biztos, hogy „műfaját tekintve” ifjúsági presszó lesz. Az ablakokon belesve már most jelntős változás látható: vibráló színek, játékos, modern formák és bohókás dizájnelemek kerülnek a falakra.

Újragondolt tér, régi közösségi szellem

A háttérben javában zajlik az átalakítás: festenek, csiszolnak, újragondolnak. Bár a múlt lezárul, az új koncepció is izgalmasnak ígérkezik, már most jól látható, hogy a cél továbbra is az, hogy az SZTE hallgatóinak találkozóhelye, pezsgő városi tér legyen a Szünet. Az egyetemi negyed szívében ezzel egy új stílusú vendéglátóhely születik, de úgy tűnik, a kreatív, közösségi szellem megmarad.