Kitört a mamutláz Szegeden: ingyenes a Móra-múzeum legnagyobb szenzációja – galériával, videóval

Persze az igazi csoda a Móra-múzeum falain belül bontakozik ki. A Jégkorszak-kiállítás lenyűgöző időutazás kínál: mozgó állatok, élethű rekonstrukciók, hatalmas csontvázak várják a látogatókat.

És nem csak az épület előtti gigamamut izeg-mozog. A bömbölő barlangi medve, a morgó barlangi oroszlán és a mocorgó bébi mamut mellett sem halad el látogató rövid videó vagy szelfi készítése nélkül. Az összesen hat teremben meg lehet továbbá ismerni a neandervölgyi ember temetkezési szokásait, a jégkorszaki ember hétköznapjait, eszközeit, sőt, meg lehet nézni koponyáit is. Meg lehet csodálni továbbá az Altamira-barlang legendás barlangrajzait is egy imitált barlangban vetítéses technikával. A gyerekek színezhetnek, mászhatnak, felfedezhetnek, a felnőttek pedig elmerülhetnek a tudományban és a klímaváltozás tanulságaiban is.