Több száz kamion, amerikai monstrumok és egy kanadai legenda: végigdübörgött Szegeden a Kamionos Találkozó – galériával, videóval

Péntek délután már a dudákkal hangoltak, alig bírtak magukkal a Szikin a kamionos találkozó résztvevői. Az egyik jármű kürtje a megunhatatlan, Baby Shark című örök klasszikus gyerekdalt játszotta.

Százak vonultak, ezrek nézték. A kamionos felvonulás minden évben a kamionos találkozó egyik fő látványossága. Fotó: Karnok Csaba

Kamionos találkozó Szegeden: kürtszótól hangos a Sziki

– Idén is több száz kamion gördült be a sziksósfürdői kempingbe, ahová nemcsak Magyarország minden szegletéből, hanem külföldről is érkeztek résztvevők. Szlovákiából, Romániából, Szerbiából is sokan jöttek, köztük számos visszatérő – mondta Ágoston Attila, a XXXV. Nemzetközi Kamionos Találkozó szervezője. A délutáni zápor sem zavarta meg a buli előkészületeit péntek délután, mint mondta, ez arra volt jó, hogy egy picit elverte a port.

Tom Székely és amerikai monstrumok

A péntek esti felvonulásra már kora délután izzították a kürtöket, a hangulatot pedig a különleges járművek is fokozták: három amerikai csőrös kamion parkolt egymás mellett, ilyen látvány ritkán adatik meg. A rendezvény egyik sztárvendége Tom Székely, aki Kanadából érkezett haza – balesetmentesen megtett több mint kétmillió mérfölddel a háta mögött, 41 méter hosszú, két pótkocsis szerelvénnyel rója az észak-amerikai utakat. A felvonuláson az egyik amerikai legendát hajtotta.