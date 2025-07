Mindenki erről beszél: mit evett először a magyar űrhajós a visszatérés után?

Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa sikeresen visszatért a Földre, és elsőként a Tv2 Napló című műsorában mesélt élményeiről. A 33 éves űrhajós a SpaceX Crew Dragon „Grace” kapszulájával landolt 2025. július 15-én, a Csendes-óceánon, San Diego közelében.

Kapu Tibor mesélt az élményeiről, amit két hét alatt az űrben szerzett. Fotó: MTI/Axiom Space

Elképesztően hatalmas élmény volt és nem fogom soha elfelejteni

– fogalmazott Kapu Tibor.

A leszállás után négy nappal adott interjúban elmondta, hogy a visszatérés óta folyamatosan orvosi vizsgálatokon, szakmai egyeztetéseken vesz részt, és rehabilitáció is vár még rá.

Az űrutazás élményeit Kapu rendkívül pozitívan értékelte, kiemelte, mennyire kényelmesen aludt a súlytalanságban, valamint hogy miként zajlott a személyes higiénia és az étkezés odafent. Viccesen megjegyezte, hogy visszatérése napján tizenkét Túró Rudit evett meg, amelyet már előre bekészítettek számára.

Ezt már régóta bekészítettem a kollégákkal, hogy ezt szeretném, ha visszaérkezem

– mondta Tibor, aki elmesélte azt is, hogy a küldetés során magyaros ételekkel is megismertette külföldi kollégáit, még a lecsót is megkóstoltatta velük.

Kapu Tiborra rehabilitációs időszak vár

A landolás utáni időszak nem csak fizikailag megterhelő: Kapu elmondása szerint még a legegyszerűbb mozdulatok is nehezek voltak, miután újra a Föld gravitációja hatott a testére. Kézfejét alig tudta megemelni a kapszulában ülve. A rehabilitáció során olyan mindennapi tevékenységek is csak fokozatosan térhetnek vissza, mint például az autóvezetés.

Megható gondolatok a végére

Az interjú végén Kapu Tibor inspiráló gondolatokkal zárta beszámolóját, hangsúlyozva, hogy szeretné segíteni a magyar fiatalokat abban, hogy tudományos és műszaki területeken is elérjék álmaikat. Arra buzdított mindenkit, hogy higgyünk magunkban: ahogy az olimpián és a sportban világszínvonalat képviselünk, ugyanúgy helyt tudunk állni az űrkutatásban és a technológiai iparágakban is.

Higgyük el azt, hogy mi ilyen területeken is tudunk világszintűt és maradandót alkotni.

– zárta a gondolatait az űrhajós.