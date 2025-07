Súlyos égési sérüléseket okozó és rákkeltő anyagot tartalmazó növény terjed Magyarországon

A kaukázusi medvetalp és annak rokona, a Szosznovszkij-medvetalp egyre több helyen fordul elő hazánkban – írja a Femina. Több mint tíz éve jelent meg Magyarországon a mérgező növény, először a hegyvidékeken, majd több erdős területre is átterjedt – tájékoztatott az SZTE Füvészkert igazgatója, Németh Anikó.

Komoly veszélyeket rejt a kaukázusi medvetalppal való érintkezés. Fotó: Wikipédia

Ezekre az ismertetőjegyekre figyeljen

Jellegzetes tulajdonságokkal rendelkezik a medvetalp, akár ember magasságúra is megnövekedhet. Fehér, ernyős virágzata, szétnyitott tenyér alakja könnyedén azonosítható. Emberi beavatkozással tud terjedni. A természet zárt működésének megzavarása, például tarvágás miatt az üres területeken az őshonos növények kárára is elszaporodhat az inváziós növény.

Bőrrel való érintkezés esetén, napfény hatására súlyos égési sérüléseket, akár maradandó hegeket tud okozni a medvetalp. Nemcsak a növény virága, hanem annak levelei, szára, de még a gyökere is furokumarint tartalmaz. A növényben lévő furokumarin a bőrirritációt okozó anyag, emellett rákkeltő is. Szembe kerülve pedig akár átmeneti vagy végleges vakságot is okozhat.

Ez a teendő, ha kaukázusi medvetalppal érintkezik

– Kerüljük a növénnyel való közvetlen kontaktust – hívja fel a figyelmet Németh Anikó. A meleg időjárásban a szabadon hagyott bőrfelületekkel gyakran észrevétlenül is érintkezik a növény. Ebben az esetben sürgősen bő vízzel kell leöblíteni. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor egy hosszú ujjú ruházattal takarjuk el a napfénytől az érintett területet.

Minden esetben érdemes orvoshoz fordulni, a maradandó sérülések elkerülése érdekében.