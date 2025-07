Nyolcvan kötettel kezdődött, most tíz éves a vármegye egyetlen kocsmakönyvtára

– Nem gondoltam, hogy egy évtized múltán is meglesz még a földeáki kocsmakönyvtár – vallotta meg nekünk az ötletgazda, Farkas Sándorné. Akkoriban a szomszédos községi bibliotékában dolgozott, és mint megírtuk, sajnálták volna zúzdába küldeni az állományukból törölt, de jó állapotú könyveket, ezért keresték meg néhai Rakonczai Katalin kolléganőjével a Főtéri söröző tulajdonosát, Kocsis Jánost. Ő pedig örömmel fogadta a felajánlást. Mindegyik kötetbe nyomban belekerült a kocsmakönyvtár habzó söröskorsóval ékesített emblémája, valamint egy rövid szöveg is arról, hogy a példányt a helyi könyvtár ajándékozta az ivónak. Nyolcvan darabot hoztak át, később aztán még jó néhányat. Marika most azt mondta, a kocsmakönyvtár jól kiegészíti a falu intézményét, egyrészt mert itt olyanok is találkoznak kötetekkel, akik amúgy nem könyvtárba járók, ráadásul ez tovább tart nyitva.

A kocsmakönyvtár pultosa az ital mellé olvasnivalót is tud ajánlani. Fotó: Szabó Imre

Kölcsönözni is lehet, és nem csak annak aki iszik

Amint láttuk, a földeáki söröző mindhárom helyiségében van könyvszekrény vagy könyvespolc. A kocsma tulaja büszkén mondta: bár az állomány egy részét, mivel nem fért már itt el, másutt tárolják, közel 3 ezer kötetük van. Ma már úgy bővül, hogy hagyatékból vagy költözés során hoznak be feleslegessé váltakat. Tapasztalatai szerint elsősorban az idősebb korosztály érdeklődik az olvasnivaló iránt – ők azok, akik nem a telefont bújják, miközben megisznak egy sört vagy egy üdítőt.

Felesége, Kocsis Jánosné hozzátette: nem csak helyben lehet olvasgatni, kölcsönözni is lehet. Füzetben vezetik, ki mit vitt ki, és innen lehet tudni, hogy a hölgyek például szakácskönyvet kérnek a leggyakrabban. Népszerűek a szakkönyvek, a regények is. Olyan vendégük is vakadt, aki egymás után kérte a Rejtő-könyveket – végül mindet elolvasta és közben semmit, még egy kávét sem ivott meg. Megszabott kölcsönzési idő nincs és eddig mindenki visszahozott mindent.

A Főtéri sörözőnek egyenpólója is van. Fotó: Szabó Imre

A kocsmakönyvtár pultosa is olvasgat, ha nincs vendég

Az éppen bent tartózkodókat is megkérdeztük, mit olvastak már. Aracsi Róbert például kertészeti könyvbe lapozott már bele, Berényi Imre meg leginkább a Délmagyarországot szokta lapozgatni, bár a pultos, Antal Andrea épp egy ismeretterjesztő kötetet hozott neki a söre mellé. Andreának egyébként kedves történetei is vannak.