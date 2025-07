Kasszandra állást keres! Zongorázik, programozik, TikTok-csatornája van és vakon is bármit megold

Paczák Kasszandra 25 éves, születése óta vak, három éve keres munkát Szegeden, sikertelenül. Kasszandrának gazdaságinformatikai végzettsége van, de így is komoly nehézségeket okoz számára az elhelyezkedés. Látássérültként könnyedén használja a mobiltelefonját vagy számítógépét, TikTok-csatornája van és zongorázik is, mégsem kap bizalmat a munkaadóktól.

A látássérült Kasszandra jól ért a számítógéphez, emellett szereti a videójátékokat és könyveket is. Fotó: Karnok Csaba

Kasszandra szeret olvasni, főzni, videójátékot játszani és filmet nézni

– Szeretek olvasni, 11 éves korom óta Harry Potter fan vagyok. Érdekel az informatika világa is, ezért szereztem gazdaságinformatikai végzettséget, de sok időt töltök egyébként videójátékozással is. Az utóbbi időben kifejezetten sok energiát fordítottak arra, hogy már a videójátékokat is akadálymentesítsék – mesélte.

A mindennapokban képernyőolvasók segítik. Még a konyhai mérlege is ezzel van ellátva, így szinte bármit el tud végezni, ugyanúgy mint egy látó. Az általános iskolát vakok iskolájában végezte, itt minden szükséges ismeretet elsajátított, a főzés vagy közlekedés sem jelent nagy kihívást számára.

A mesterséges intelligencia megjelenése nagy előrelépést jelentett számára. Többek között dalszövegeket ír és zenésít meg az MI segítségével. Persze kulcsfontosságú funkciókat is ellát, nagy segítséget nyújt neki például a főzésnél. Előfordul, hogy különböző alapanyagok csomagolása hasonló, ilyenkor egyszerűen készít egy fényképet és a rendszer felolvassa neki, hogy mit tart a kezében.

– A gimit integráltan végeztem, tehát nem vakok között, de ott asszisztenst alkalmaztak. De ez abszolút csak az én speciális helyzetem, tehát ez nem történik meg mindenhol. Ott az történt, hogy a tanárok nem tudták, hogy hogyan magyarázzak el egy vak embernek a matematika geometriai részeit, és akkor ebben segített az asszisztens – folytatta.

Látássérültként nem tapasztal együttműködést a cégek részéről

– Jó oktatásban volt részem, mindig négyes fölötti átlagom volt. A cégek mégsem tudják elképzelni azt, hogy én hogy beszélek és gépelek egyszerre, miközben működik a képernyőolvasó, pedig ezzel az eszközzel minden teljesen megoldható – magyarázta Kasszandra.