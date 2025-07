Amit más lát, ők azt érzik: soha nem tapasztalt szabadságot élhettek át a látássérültek repülés közben

Vakok és gyengénlátók hódították meg az eget Szeged fölött, sárkányrepülővel emelkedtek a magasba. A Szabadon Szárnyalunk elnevezésű programot napra pontosan öt évvel korábban indította el a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete, hogy a látássérültek is megtapasztalhassák, mit jelent szabadon szárnyalni. Pénteken nem csak a kerek évfordulót, de a kétszázadik felszállást is ünnepelték.

A látássérültek bátorságsorrendben szálltak a sárkányrepülőbe. Varga Róbert pilóta emelte őket a felhők közé. Fotó: Karnok Csaba

Mit élvezhetnek a látássérültek a repülésben?

Mi motiválhat egy látássérültet arra, hogy sárkányrepülőre szálljon?

– Van, aki a félelmét akarja legyőzni. Másnak, mint például nekem is, a repülés meditáció. Olyan, mint a természetben lenni. Mintha egy varázsszőnyegen utaznék, érzem az illatokat, az áramlatokat és a napnyugta színeit is. Misztikus élmény, ahogy közelebb jön az ég – adta meg a választ Ballai Anna Mária egyesületi elnök, aki maga is látássérült, foltokat és színeket lát csupán. Bevallotta, hogy első alkalommal, ahogy a legtöbben, ő maga is félt, de már az első felemelkedés után néhány másodperccel tovaillant belőle minden pánik, csak a gyönyörűség maradt. Olyannyira, hogy azóta szenvedélyévé vált a repülés.

– Varázslatosan szép, ahogy egyre több lesz az ég és egyre kevesebb a föld – jegyezte meg. Azt is elárulta, hogy az elmúlt öt évben volt már olyan látássérült is, akinek utolsó kívánsága teljesült, amikor sárkányrepülőben ülve megtapasztalhatta, milyen érzés a felhők között suhanni.