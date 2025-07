Legó-tábor 1 órája

Valami egészen különös történt ezen a tanyán, gyerekek tucatjai özönlöttek ide – galériával, videóval

Az egymásba illeszthető műanyag építőkockák sokunk gyermekkorát tették izgalmassá – most kiderült, hogy a dán játékgyár terméke közösségi programok szervezésére is alkalmas. A Lego-gyerektábor olyan népszerű, hogy a környező falvakból, városokból is érkeztek miatta Királyhegyesre gyerekek.

– Otthon is vannak legóim és gyakran játszom velük. Szerintem nagyon jó, szórakoztató, el lehet benne merülni – mondta a 9 éves Fülöp Gergő, akit épp elmélyült játék közben zavartunk meg. A királyhegyesi Lego-gyerektábor lelkes résztvevője néhány társával épp egy várat igyekezett felépíteni abból a rengeteg építőelemből, amit egy nagy asztalra borítottak ki nekik. Gergő megjegyezte, többféle készlete is van, a kedvence közülük az, amit a Csillagok háborúja alapján készítettek. A Lego-gyerektábor építőkockái. Fotó: Szabó Imre A táborvezető polgármester inkább babázott A dán játékgyár legendás terméke sok mai felnőtt gyerekkorát tette izgalmassá, és azt gondoltuk, ez adta az ötletet ahhoz, hogy a királyhegyesi Erdei lakban ilyen témájú tábort rendezzenek. Vezetője, Verebes Anita – civilben a falu polgármestere – azonban kiábrándított bennünket: ahogyan sok lánynak, úgy neki is inkább Barbie babái voltak. – Az ötletet az adta, hogy megmaradtak a gyerekek készletei, és tudtuk, hogy a színes építőkockák varázsa máig sem kopott meg – árulta el nekünk. Az egyhetes tábor idején persze nemcsak legózni lehet: készülnek legófigura-álarcok, lehet színezni legós kifestőket és játszhatnak legós kvízjátékokat a gyerekek – egyébként pedig a falu széli tanyán többek között focizhat, hintázhat és állatokat simogathat, aki akar.

Királyhegyesi Lego-gyerektábor Fotók: Szabó Imre

A Lego-gyerektábor nem csak a faluban népszerű Megtudtuk, az ötnapos Legó-táborban 32 gyerek vendégeskedik, és csak egy részük helybeli: jöttek Makóról, Vásárhelyről és Szegedről is. Közülük a legkisebb 5, a legnagyobb 12 éves. Két felnőtt és két közösségi szolgálatát teljesítő diák segít rájuk vigyázni. Utóbbiak egyike, a 16 esztendős Horváth Boglárka azt mondta, szerinte vidám a tábor és szívesen ül le a gyerekekkel játszani is. Ez persze nem csoda: gyermekpszichológusnak készül.

