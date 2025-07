Rózsaszínné varázsolta a tavat, a Füvészkert 90 éves növénye az ország minden pontjáról vonzotta a látogatókat – galériával, videóval

A távol-keleti kultúra szerelmesei számára idén is két napra elhozták Szegedre ezt a különleges világot. A SZTE Füvészkertben immár 18. alkalommal rendezték meg a Lótusznapokat, mellyel azonban az időjárás kissé kibabrált. Szombaton a forrósággal, vasárnap pedig az esővel kellett megküzdeni, a második napon több program emiatt el is maradt.

Vasárnap késő délelőtt még hűvös, borongós volt az idő, ennek ellenére sokan voltak aznap is a Lótusznapokon. Fotó: Karnok Csaba

Vasárnap már nem voltak színpadi programok

– Mivel az előadók jó része nem szegedi, többségük a fővárosból érkezett volna, a reggeli időjárási körülményeket látva kértük, hogy ne induljanak el. A színpadi programokat ezért vasárnap nem tartottuk meg, ahogyan az elefánt ligetbe meghirdetett ismeretterjesztő előadásokat sem – mondta el lapunknak Németh Anikó igazgató. A kínai, koreai és japán kultúrát népszerűsítő harcművészek azonban ezen a napon is ott voltak a Füvészkertben, megtartották a teaházat és a bonsai bemutatót is, kitelepültek az árusok is és természetesen a rendezvény főszereplője köré épített lótusztúrák sem maradhattak el.