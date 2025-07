Kiderült, miért választják tömegek a mórahalmi gyógyfürdőt hétvégente – galériával, videóval

Délelőtt negyed tizenegykor még kígyózott a sor az idén 60 éves Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő bejáratánál. Sokan választották vasárnap a vízparti hűsölést a kánikulában.

Sokan választották ezen a hétvégén is a mórahalmi gyógyfürdőt. Fotó: Karnok Csaba

Mórahalmi gyógyfürdő: építkezéstől a kedvenc fürdőig

Mórahalmon Beszédes Kornél építészmérnök tervei alapján 1964-ben kezdték építeni az állandó, téli-nyári üzemű fürdőt, amely azóta is töretlenül fejlődik. A tervezéskor elsődleges cél volt a tisztasági fürdő kialakítása, de a gyógyászati részleg megépítése is kiemelt feladat volt. Az épület a hetvenes évek elején kültéri gyógymedencével és gyermekpancsolóval bővült. Mórahalom legfőbb vonzereje ma is a Szent Erzsébet nevét viselő gyógyfürdő, amely az egyik legkedveltebb hazai fürdőhelynek számít.

A vendégforgalom a tervek szerint alakul

– Júniusig a tervek szerint alakult a fürdő vendégforgalma és bevétele, még a májusi esős, hűvösebb időszak sem okozott érdemi visszaesést – mondta Farkas Gábor intézményvezető. Hozzátette, a nyári szezon alakulása még kérdéses, hiszen az időjárás jelentősen befolyásolja a látogatottságot.

Közben jelentős energetikai korszerűsítés zajlik a fürdőben egy TOP Plusz pályázatnak köszönhetően. A gépészeti fejlesztések mellett a tanuszoda teljesen új padlófűtést kap, kicserélik a nyílászárókat, és 15 centiméteres kőzetgyapot hőszigetelést is kap az épület, hogy a jövőben kevesebb energiafelhasználással működhessen a fürdő. Mindez persze ideiglenesen nehezíti a vendégek közlekedését a területen, de a korszerűsítés elengedhetetlen – ahogy az intézményvezető fogalmazott: „senki nem akarja az utcát fűteni”.