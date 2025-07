A nyaralásod legdrágább baklövése lehet, ha ezt elfelejted, több százezres bírság is járhat érte

Javában tart a nyaralás főszezonja és a görögországi helyek különösen vonzóak a magyar turisták körében. A hazai utazási irodák forgalma akár 20-30 százalékkal is bővült a tavalyi évhez képest a görög ajánlatok terén. Ha bevállaljuk a több tíz órás utat és közlekedési eszközként az autót választjuk, fontos ismernünk a görögországi közlekedési szabályokat, többek között azt is, hogy tűzoltókészülék nélkül nem indulhatunk útnak. A Magyar Autóklub segítségével összeszedtük, hogy mit követel meg az ország a beérkező turistáktól. A mediterrán turistaparadicsomban ugyanis több közlekedési szabály is eltér a hazaitól, ráadásul néhány kötelező felszerelés hiány komoly bírságot vonhat maga után.

A görög nyaralás nem kezdődhet meg néhány kötelező tartozék nélkül. Fotó: Shutterstock

Kötelező felszerelések a görög nyaralásra

Görögországban a tűzoltókészülék a gépjármű kötelező tartozéka. Miután beszereztük a készüléket, ajánlott annak ellenőriztetése is. A tűzoltókészülék hitelesítése vagyis felülvizsgálata egy olyan kötelező eljárás, amely során egy szakértő cég vagy hivatalos szerv ellenőrzi, hogy a készülék műszakilag megfelel-e a biztonsági előírásoknak, működőképes-e, és alkalmas-e arra, hogy tűz esetén használható legyen. A tűzoltókészülék mellett szigorúan figyelnek a gyermekek biztonságára is, azaz a 12 év alatti és 135 centiméternél alacsonyabb gyermekeket csak az életkoruknak és a súlyuknak megfelelő, szabványos gyermekülésben szabad szállítani. A vezető melletti ülésen, menetiránynak háttal, csak akkor utazhat kisgyermek, ha a légzsák kikapcsolható és ki is van kapcsolva – olvasható a Magyar Autóklub weboldalán.

Bevonhatják a jogsit

Megengedett legnagyobb sebesség lakott területen belül 50 km/óra, országúton általában 90 km/óra illetve, ha tábla engedélyezi, akkor 110 km/óra, autópályán 130 km/óra. A hatóságok a megengedett sebesség túllépése esetén a helyszínen bevonhatják a szabálysértő jogosítványát. A közlekedési bírságot ugyan behajthatják a helyszínen, de készpénzt nem fogadnak. Ha azonban az autós 10 napon belül rendezi a büntetést, akkor az összeg a felére csökken. A hazai szabályozástól eltérőn B kategóriás jogosítvánnyal Görögországban nem szabad 50 cm3 alatti segédmotoros kerékpárt vezetni, bérelni, erre feltétlenül ügyelni kell, mert esetleges baleset esetén súlyos probléma adódhat a szabályzás megszegéséből.

Görögországban az autópályák és gyorsforgalmi utak többsége díjköteles. A díjat a belépéskor kapott jegy alapján, a lehajtáskor kell megfizetni. Emellett néhány híd és alagút, például a Patras közelében lévő Rion-Antirion híd vagy az Artemission alagút, szintén díjköteles, ezeknél már a belépéskor kell fizetni.

Útlevél, jogosítvány, gépjárműpapírok

Görögország az Európai Unió tagja, így a magyar állampolgároknak érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges az országba való belépéshez. A gépjárművet vezető személynek rendelkeznie kell érvényes, nemzeti, azaz magyar jogosítvánnyal. Ugyan nem kötelező, de különösen autóbérlés esetén előfordulhat, hogy a bérbeadó nemzetközi jogosítványt is kér, ezért érdemes ezt is beszerezni. A saját autónkkal utazva javasolt kiváltani a kötelező felelősségbiztosítást igazoló nemzetközi zöldkártyát, amelyet bármelyik biztosítónál igényelhetünk.