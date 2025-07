Nem hiszel a szemednek! Szuper cuki állatot örökített meg a Bedő vadkamerája – videóval

Egy meglepően bájos vendég látogatott el a Bedő Albert Erdészeti Technikum tanulmányi erdejének itatójához, amit Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár vadkamerája örökített meg a minap. A felvételen egy kíváncsi, fürge nyest látható, amint óvatosan odamerészkedik a vízforráshoz, majd szorgosan iszik a nyári hőségben.

Az ásotthalmi erdészeti iskola itatójának legújabb vendége: a nyest. Fotó: Bánhidy Zoltán/Bedő Albert Erdészeti Technikum

Nyest az itatónál: ritka nappali látogató

Korábban már írtunk egy különös pillanatról, amikor a nyest egy madáretetőbe nézett be kíváncsian. A nyest nappali felbukkanása meglepetésként érte a szakembereket, hiszen ez a kisragadozó általában éjszaka mozog. Most azonban nappal bukkant fel, így a kamerának sikerült remek képeket rögzítenie róla – miközben a fára is ügyesen felkapaszkodott. Ezúttal inni érkezett a kedves kis állat.

Vadkamera és itató a tanulmányi erdőben

Az erdészeti iskola itatója a tanulmányi erdő szívében található, és különösen a forró nyári napokon nyújt létfontosságú vízforrást az erdei állatoknak. Az intézmény munkatársai és diákjai gondoskodnak róla, hogy a medencét rendszeresen újratöltsék, hiszen a környéken kevés természetes víz található. A kamera nemcsak a nyestet vette föl, hanem rendszeresen rögzít vaddisznókat, őzeket, dámszarvasokat is.

Fotó: Bánhidy Zoltán/Bedő Albert Erdészeti Technikum

Diákok tanulnak a természetből

A vadkamerás megfigyelés a diákok számára is fontos: szemléletesen mutatja be az erdei ökoszisztéma működését. A tanulmányi erdő így nem csupán oktatási célokat szolgál, hanem a természet védelmének és megfigyelésének modern eszköze is egyben. A mostani kedves jelenet egy újabb példa arra, hogyan válhat a tudományos megfigyelés élménnyé.