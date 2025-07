Techkaland a nyár közepén, ilyen volt a robotikatábor Mórahalmon – galériával, videóval

A Szent-Györgyi Albert Agóra nyári robotika táborának résztvevői csütörtökön a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolában vendégeskedtek. Az izgalmas kiránduláson a diákok egy egész napos technológiai élményben részesültek, ahol játék és tanulás kéz a kézben járt. Ilyen a robotikatábor Mórahalmon.

A robotikatábor résztvevői VR-szemüveget és drónt is kipróbáltak a mórahalmi iskolában, majd hideg dinnyével látták őket vendégül. Fotó: Arany T. János

Robotikatábor vendégeskedett Mórahalmon

Az Agórás résztvevők ezúttal új helyszínen, vendégként vettek részt egy technológiai kalandban, ahol a szervezők a digitális világ legizgalmasabb eszközeit sorakoztatták fel számukra.

Karakasevic-Pámer Hajnalka, az iskola egyik informatikatanára elmondta: szerencsére többféle eszköz áll rendelkezésükre, amit ki lehet próbálni, és a VR-szemüveg például hatalmas sikert aratott.

– Egyrészt a játékossága miatt, de nagyon szeretem azt is megmutatni, hogy például az emberi test részeinek tanulmányozására is kiválóan alkalmas. Igaz, ez csak pár percig köti le őket, aztán jönnek a pörgősebb, intenzívebb játékok – mondta.

Okoskockák, drónok, applikációk

A gyerekeket azonban nemcsak a látványos kütyük kötötték le. A csendesebb szekcióban például okoskockák várták a kíváncsiskodókat, míg máshol tableteken olyan applikációkkal játszhattak, amelyek az algoritmikus gondolkodást fejlesztik – közben pedig észrevétlenül programoztak is.

– Kicsit szkeptikusan álltak hozzá, de mondtam, hogy csak kezdjék el, és most már nem is tudom, melyik pályán tartanak – teljesen lefoglalja őket – mesélte Hajnalka.

– Robotokat építettünk, voltunk a Csonka János Technikumban, és az EPAM-nál is – sorolta Ádám Algyőről.