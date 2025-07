Hiába esett, nem mosta el: kék húsú tyúkot és aranyhalat is kínáltak a megye legnagyobb vásárán – galériával, videóval

A ruzsai vásárban minden volt, az is, ami nem

A terület nagy részét most is a hagyományos vásárfiák foglalták el, ahol fűrésztől a napelemes lámpán vagy éppen az otthon talált lomokon át a ruháig minden volt. Sokan kínálták háztáji zöldségeiket, gyümölcseiket is, a legnagyobb sikere azonban a kerti-és szobanövényeknek volt. Rengeteg nőt láttunk boldogan a kocsi felé tartani egy-egy kisebb vagy éppen nagyobb virágzó példánnyal. A vendéglátóknak is jól ment a bolt 10 óra után: a lángososnál, pecsenyésnél is hosszú sorok kígyóztak. Üres kézzel tehát csak az mehetett volna haza, aki csukott szemmel vagy utálkozva jött ki a vásárba – de hát ilyen nyilvánvalóan nem volt.

KÉPALÁ: A ruzsai vásárban most is minden volt, de a szokásos piac negyedét találták csak az érdeklődők az eső miatt. Fotó: Karnok Csaba