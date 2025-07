A mártélyi holtág a nyár legnagyobb slágere a SUP-osok és a strandolók körében – galériával

A mártélyi Tisza-holtág már régóta közkedvelt a horgászok körében, de az utóbbi években új közönség is felfedezte magának, mégpedig a vízi sportok szerelmesei. SUP-osok és csónakázók tömege látogatja a nyugodt vizű holtágat, hogy evezés közben egy teljesen más világba csöppenjenek. A holtág különlegessége ugyanis, hogy szinte érintetlenül maradt meg az ártéri erdő ölelésében, ahol nemcsak az evezés, de a madárvilág megfigyelése is különleges élmény.

A SUP-osok az ártéri erdő vadregényes ölelésében evezhetnek a mártélyi Tisza-holtágon. Szürke gémmel garantáltan találkozhatnak, de jó eséllyel jégmadárral is. Fotók: Koós Kata

Gémek között: evezés a madarak birodalmában

Az evezősök szinte biztosan megpillanthatnak vadkacsákat és szürke gémeket, de jó eséllyel kormoránt, bakcsót, harkályt, sőt, akár jégmadarat is. Persze ez csupán néhány a területen eddig regisztrált, összesen 245 madárfaj közül, amelyből 112 költőfaj. A természet közelsége, az ártéri erdő vízbe omló szépsége és a víztükör nyugalma miatt a Mártélyi-holtág igazi paradicsom a SUP-osok számára.

Ingyen strand, olcsó lángos, bérelhető SUP

A mártélyi szabadstrand igazi gyöngyszem: tiszta, rendezett és egyre népszerűbb a fiatalok, kisgyermekes családok, de a pihenni vágyó nyugdíjasok körében is. A parton vízimentő felügyel a fürdőzők biztonságára, az öltözőket nemrég újították fel, és strandröplabdapályát is kialakítottak. A büfé a retró balatoni időket idézi: egy korsó sör és egy klasszikus sima lángos ára egyaránt 800 forint, a fokhagymás-sajtos-tejfölös verzió 1200, míg egy kisfröccs 450 forint.

Akinek nincs saját felszerelése, a helyszínen SUP-bérlésre is van lehetőség. A kikölcsönzők mentőmellényt is kapnak, az egyszemélyes SUP deszka ára egy órára 3000 forint, a családi SUP és a kétszemélyes kajak ára óránként 5000 forint.

A közelben túrázási lehetőség is kínálkozik. A Mártélyi tanösvény legnépszerűbb része a pallósor, ahol a Holt-Tisza vízfelszíne fölött haladva a nád ölelésében, karnyújtásnyira figyelhetjük meg a csiripelő madarakat és a vízparti élet apró, hangos lakóit.