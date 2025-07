Vad éjszaka készül a Vadasparkban: oroszlánvacsora és egy sztár, akire senki sem számít!

Nem mindennapi kalandra készül a Szegedi Vadaspark. Szombaton az állatok birodalmának éjszakai nyüzsgésébe nyerhetnek bepillantást a látogatók. Július 26-án este ugyanis nem csukódnak be a kapuk 19 órakor, a park sötétedés után is nyitva tart.

A Szegedi Vadaspark legújabb lakóját, az egy hónapos zebracsikót is meg lehet majd lesni az esti kaland során. Fotó: Szegedi Vadaaspark Intsagram

Szegedi Vadaspark: sötétedés után indul az igazi buli

Az esti kaland már fél hétkor elkezdődik. A rozsomákok estebédjével indul az állati forgatag, majd héttől az orrszarvúk esti fürdőjét lehet meglesni. Fél nyolckor kezdődik a vegetáriánus elefántparti, amit fél kilenctől az oroszlánok jóval hátborzongatóbb vacsorája követ. A legbátrabbaknak este fél tízkor érkezhet el az est csúcspontja, a barnamedvés kaland az éjszakában.

A látványetetések mellett játékos feladatokkal, sőt, még egy kis esti tornával is várják majd a családokat.

Megleshető lesz az egy hónapos zebracsikó is

Az este sztárvendége sejthetően a négy lábon álló csodabébi, a Szegedi Vadaspark legújabb lakója, az egyhónapos zebracsikó lehet. Június 22-én született meg a kis csődör, aki nemcsak az első zebra a parkban 2020 óta, de igazi ritkaság is. Egy alföldi zebra, akinek anyukája, Teodóra gondoskodó figyelemmel terelgeti az első lépéseit. A csikó eleinte a zsiráfház védett csendjében növögetett, ma azonban már vidáman szaladgál a kifutón, és a látogatók most először láthatják egy esti séta során is.