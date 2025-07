Hiába a szép kert, ha nem a saját területed – ki rendelkezik a garázs előtti rész felett egy társasháznál?

A rózsák lehetnek a szomszédháború legnagyobb vesztesei

A hozzászólók több lehetséges megoldást is javasoltak a családnak. Volt, aki azt javasolta, hogy a kérjék a közös képviselő segítségét. Arra is rámutattak, hogy ha ez nem vezet eredményre, és továbbra is károkozás vagy akadályoztatás történik, a jegyzőnél birtokvédelmi eljárást is lehet kezdeményezni, ami nem bírósági ügy, csak hivatalos jelzés, hogy zavarják a használatot. Azt is javasolták továbbá a családnak, hogy dokumentálják fotóval, videóval a károkat és az eseményeket, amik később hasznosak lehet.

A legtöbben azonban azt ajánlották, hogy a család irtsa ki a kiskert növényeit. Ha ezt megteszik, a rózsák lehetnek a szegedi szomszédháború legnagyobb vesztesei.