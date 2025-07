Fotelmotoros: nem kell űrsebesség a halálos balesethez, ezt a tréninget látnia kell

Nem egy élettel összeegyeztethető helyzet

– A szalagkorlátba beleakad a motoros, letépi valamelyik alkatrészét és akkor az amputáció következtében mondjuk elvérzik. De van olyan is, hogy sajnos a fejet választja el a szalagkorlát a testtől, az nem egy élettel összeegyeztethető helyzet, tehát azt nehéz kimozogni. Most is volt sajnos halálos baleset, egy villanyoszlopot talált el a motoros. Ha nincs ott a villanyoszlop, a motoros valószínűleg egy csonttöréssel megússza. És itt nem a sebességről van szó. Ha a jogszabálynak megfelelően motorozgatunk a szerpentinen 50-nel, 60-70-nel és ezzel eltalálunk valamit, az emberi test nincs ilyen jellegű behatásra felkészítve és ez ellen nem lehet ruhát sem felvenni. Sokszor halljuk, hogy öltözzünk fel rendesen, de van egy bizonyos sebesség, ami nem őrült nagy, aminél bármit vesz fel a motoros, nem fogja túlélni – mondja a szakember.

Egy új szemlélet, ami életeket menthet

A vezetéstechnikai tréningek egyik legnagyobb előnye, hogy megtanítják a motorost figyelni, előre gondolkodni, a bajt elkerülni. Szabó Henrik azt mondja, Magyarországon sajnos még nem része a jogosítvány megszerzésének ezeknek a baleseti szituációknak az oktatása, noha világszerte már több helyen külön tréningek épülnek ezek felismerésére. – A cél, hogy ne az utcán, éles helyzetekben tanuljunk – mondja.