A világ egyik legszebb strandja közelebb van, mint hinnéd, és még belépőt se kérnek a lubickolásért

A világ egyik legszebb strandjaként tartják számon Brač-sziget legnagyobb turisztikai látványosságát, a Zlatni Rat-ot. Az Aranyszarv, mely Horvátország egyik jelképévé is vált, egy fél kilométernyi hosszú homoknyelv, melynek csúcsa a hullámok és a tengeri áramlatok függvényében változtatja formáját. Önmagában már ez is rendkívül érdekessé teszi, szépségét azonban a türkizkék, kristálytiszta víz és a medert alkotó fehér apró kavics adja. Utóbbi az első pár méteren ráadásul már teljesen feltöltötte a partot, mely miatt kisgyermekes családok számára is kedvelt nyaralási úti cél. Strandcipőt azonban ide érdemes vinni, mert bár a kavicsok nem élesek és nincsenek a horvát tengerpartra jellemző sziklás részek sem, a meder alján sétálni azért nem túl kellemes – főleg nem hosszasan.

Zlatni Rat formáját a tenger alakítja, így minden látogatás egy új élmény. Fotó: DM

A Zlatni Rat bája

A strand a sziget legmagasabb csúcsa, a 778 méter magas Vidova Gora lábainál található. Egyik oldalán folyamatosan fúj a szél, így a hullámok szerelmesei éppúgy megtalálhatják itt számításaikat, mint az extrém vízi sportok űzői. A másik oldala azonban a földnyelv közepét borító fenyőerdőknek köszönhetően szélvédett, így ott a napernyők is biztonságban vannak. A strand egyébként ingyenes, a parkolásért azonban fizetni kell, óránként 5 eurót. Ahhoz képest pedig, hogy szabadstrand, profi módon kiépítették: rengeteg vendéglátó és több bár is várja az éhes és szomjas strandolókat, illetve a bérelhető napágyak és napernyők mellett a fák árnyékában baldachinos ágyak is szolgálják a pihenni vágyók kényelmét.

A strandon turisztikai felkapottsága miatt szezonban reggeltől estig minden nap rengetegen vannak, az ötszáz méter hosszú földnyelven azonban eloszlik a tömeg, így maximum a part menti sekély részen lehet zavaróan sok fürdőző. Összességében azonban nincs olyan érzése itt az embernek, hogy egy heringpartin vesz részt – igaz, mi nem hétvégén jártunk arra. Felkapottsága ellenére egyébként a Zlatni Rat strand a nemzetközi Kék Zászló minősítéssel rendelkezik, vagyis nagyon tiszta itt az Adria vize, amit rendszeresen ellenőriznek.