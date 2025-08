29 éve adnak szeretetet – megható pillanatok az ÁGOTA Táborból

Véget ért az ÁGOTA tábor, ahol immár huszonkilencedik éve fogadtak nevelőszülőknél és lakásotthonokban élő fiatalokat. A Bács-Kiskun vármegyei Tass-Alsószenttamáson található ÁGOTA Falván világszínvonalú körülmények közt élhettek át életre szóló élményeket azok a táborozók, akik számára a rendezvény egyet jelent a feltétlen elfogadással és a pozitív megerősítéssel. A 29. ÁGOTA Tábor szervezői idén is úgy alakították ki a programstruktúrát, hogy az élményszerzést célzó tematikus és sportprogramok mellett a terápiás foglalkozások által a résztvevő fiatalok fontos kérdésmegfogalmazásokig és válaszlehetőségekig jussanak el.

Terápia és fesztiválhangulat egyaránt jutott a fiataloknak az idei ÁGOTA táborban. Fotó: Paragi Dénes

Élményprogramok és személyiségfejlesztés is volt az ÁGOTA táborban

Ahogy minden évben, idén is a Kothencz-féle Ágota Szenzitív Pedagógikoterápiás Módszeren alapult a terapeutikus munka. A táborozókkal foglalkozó szakemberek élményprogramokba ágyazott klienscsoportos foglalkozásokkal építették, fejlesztették a családjukból kiemelt gyermekek önbizalmát, jövőképét, segítették feldolgozni a traumákat és fejlesztették a készségeiket. A táborozók kis csoportos foglalkozásokon járták körül a bizalom, az önrendelkezés, a normák, az értékrend és a jövőkép témáit. A gondolatébresztő beszélgetések hatása nem múlt el az olyan fesztiválhangulatú, felszabadító élményprogramok közben sem, mint a ki mit tud, a szépségverseny vagy a roma identitás színeit felmutató est. Idén az egész estés tematikus programok mellett a szervezők igazi kuriózumokkal is készültek a táborozóknak, akik részt vehettek például a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat tagjainak káprázatos tűzshow-ján, illetve a csillagos égbolt alatt tudhattak meg sok újat a világűr titkairól szegedi csillagászok előadásában, amellett, hogy tükrös távcsövekkel kémlelték a Hold krátereit. A táborozók számára két szentmisét is szerveztek, amelyek közül az elsőt Podmaniczki Imre nyugdíjas plébános, az Ágota Alapítvány társalapítója celebrálta, a másodikat pedig Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Emellett ellátogatott ÁGOTA Falvára Mága Zoltán világhírű hegedűművész is, és egyedülálló koncerttel lepte meg a nevelőszülőknél és lakásotthonokban élő gyermekeket.