Szegedi hírek

Az ország egyik nyertes tortája a multik polcaira kerül – vajon tényleg olyan finom, mint a cukrászdában?

Címkék#Álmodozó#torta#Szeged#cukormentes

A szegedi multik polcain is kapható lesz Magyarország 2025-ös cukormentes tortája, az Álmodozó. Bár az ár vonzó lehet, a szegedi mestercukrász szerint a multik által kínált torta minősége és alapanyagai jelentősen eltérnek az eredetitől.

Berecz Blanka

Csütörtöktől, azaz augusztus 28-tól, a Lidl szegedi polcain is megvásárolható lesz Magyarország 2025-ös tortája, az Álmodozó, jelentősen olcsóbban, mint a helyi cukrászdákban. A szakma azonban figyelmeztet: a torta külsőre megegyezik az eredetivel, de közel sem biztos, hogy ugyanaz.

A Lidlben is kapható les az álmodozó
Az álmodozó torta iránt sokan érdeklődnek, emiatt a multik polcaira is bekerül. Fotó: Kis Zoltán

A szegedi Lidl-ben is kapható lesz az Álmodozó 

A Lidl eheti újságja szerint az Álmodozó fantázianevű nyertes cukormentes torta mindössze 1200 forintért lesz kapható. Ez jóval alacsonyabb ár, mint amit a kézműves szegedi cukrászdák kérnek érte, náluk átlagosan 1700–1800 forint egy szelet. A különbség azonban szembetűnő lehet.

– Aki megveszi a multitortát, majd egy cukrászdában is megkóstolja, azonnal érzi, hogy nem ugyanazt eszi – nyilatkozta lapunknak Gyuris László, a szegedi Virág Cukrászda mestercukrásza és tulajdonosa. Hozzátette, hogy a multitorta esetében nem ugyanazok az alapanyagok, és a technológia is más. Hatalmas a különbség a kettő között – mondja.

Gyuris László szerint egy szelet Álmodozó torta elkészítéséhez körülbelül 700 forintnyi alapanyag szükséges, ehhez hozzáadódik még a munkabér, a rezsi, a csomagolás, de még az adó és a járulék is. Nem véletlen, hogy a legtöbb cukrászda nem tud 1500 forint alá menni. 

– Mandulaliszt, minőségi csokoládé, növényi tejszín, természetes édesítő – ezek mind nagyon drágák. Ezekből nem lehet 1200 forintból minőségi tortát készíteni – véli a szegedi mestercukrász.

Papíron ugyanaz, de mégsem?

A torta receptje védett, és azt csak azok a cukrászdák vagy gyártók kapják meg, akik szerződést kötnek a Magyar Cukrász Ipartestülettel és tagjai a szervezetnek. A Lidl és a multik esetében is történhet. Azonban jelenleg nincs hatóság, amely ellenőrizné, hogy az így készült termék valóban megfelel-e az eredeti receptnek és technológiának.

Gyuris László szerint az igazi célcsoport nem az ára, hanem a cukor- és gluténmentessége miatt választja, ám úgy tapasztalja, hogy ők a minőséget keresik, és az Álmodozó tortát továbbra is a cukrászdában fogják megvenni. Ugyanakkor kiemelte, hogy aki csak megkóstolná a tortát egy bevásárlás során, és egy kis édességre vágyik, annak tökéletes választás lehet a multikban kapható változat. Főleg azért, mert az Álmodozó torta iránt soha nem látott érdeklődés mutatkozik. Gyuris László elmesélte lapunknak, hogy a Várkert Bazárban rendezett bemutatón két nap alatt 36 000 szeletet adtak el belőle.

Magyarország Cukormentes Tortáját, az Álmodozót Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza alkotta meg. A torta békebeli hangulatot áraszt, felidézi olyan klasszikusok ízvilágát, mint a Lúdláb vagy a Rigójancsi. Ráadásul hozzáadott cukor nélkül. A győztes édesség különlegességét a csokoládé és a meggy karakteres párosa adja. A kakaós-mandulalisztes piskótalapok közötti fahéjas, chiamagos meggyragut, enyhén édes tejcsokoládé krém keretezi. A rétegek között rejtőzik a csokoládés, ropogós elem is, melynek fő alkotórésze a kakaóbabtöret – írja a Mindmegette.hu.

 

 

