Tegnap, 18:50
288 név közül választották ki a nap cukiságának, a kis bébi alpakának a nevét – videóval, galériával
A büszke apa Bolyhos, a büszke anya pedig Kócos. A szerelem a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpontban talált rájuk, és egy hónapja megszületett az alpakababa. A központ arra kérte a kis kancacsikó rajongóit, hogy keressenek nevet a cuki szőrgombócnak. A névadót szombaton rendezték meg, az alpaka szülők percekig mozdulatlanul állva várták a nagy bejelentést.
Összesen 288 név érkezett, amiből Szentes polgármestere sorsolta ki a kicsi alpaka nevét. Szerencsére nem a Hófehérkét húzta ki, mert hogy az is a javaslatok között szerepelt. „Nomen est omen!”, vagyis „A név előjel”. Szabó Zoltán Ferenc a Kormos nevet húzta ki, ami igazán illik erre a bébire, hiszen majdnem teljesen fekete, csak a nyakacskáján és a lábszárain látható némi kis fehér folt.
Bolyhos és Kócos egy párt alkotnak
– 2022 februárjában érkezett meg hozzánk az első alpaka, méghozzá az önkormányzat támogatásával. A csődörünk barna-fehér színű, a neve Bolyhos lett, merthogy nagyon dús a bundája. Ugyanabban az évben, áprilisban társa érkezett, a vörös színű alpaka kanca, Kócos. Ő azért kapta ezt a nevet, mert a fején a szőr kicsit összevissza áll. Párt alkottak, és nemrég jött a nagy meglepetés – mondta Nagy Tímea, a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont vezetője.
Meglepetés baba ez az alpaka gyerek
– Jó egy hónapja egyik reggel az fogadott bennünket, hogy kettő helyett három alpakánk lett a kifutóban. Bár voltak jelek arra, hogy Kócos vemhes, hiszen nem volt akkora horpasza, de nem mertünk nagyon reménykedni, ezért hatalmas örömmel fogadtuk a kis alpaka csikót, a fekete cukiságot – mesélte Nagy Tímea.
És hogyhogy a barna-fehér apának és a vörös anyának szinte teljesen fekete csikója lett? Mielőtt bárki arra gondolna, hogy… Közel s távolban sincs más hím alpaka. Van ez így – a bébi apja, Bolyhos sötét színét örökölte.
A mentőközpont a Facebookon kérte, hogy a lakosság javasoljon neveket a kicsinek. Összesen 288 névjavaslat érkezett. Volt, aki azt javasolta, hogy legyen Hófehérke, de a Luna, Lulu, Lukrécia, Mirella, Mózi is a lehetséges nevek között szerepelt. A Kormos név illik a mára már 10 kiló feletti alpaka bébire.
Felhúzta a szemöldökét a polgármester, de engedett a kérésnek
– Amikor Tímea három éve felhívott, és azt mondta, hogy jött egy lehetőség, hogy vegyünk egy alpakát, kicsit furcsán néztem. Sok mindennel megkeresik az önkormányzatot, de hogy alpaka-vásárlásra kérjenek, ilyen még soha nem fordult elő – nem éppen a kötelező feladatellátások egyike.
Meglepetés baba ez az alpaka gyerekFotók: Kovács Erika
Viszont a természet- és vadvédelmi mentőközpont egy igazi kis oázis Szentes közepén. Sok önkéntest és szponzort is sikerült az alapítványnak megszólítania. Az önkéntesek között nagyon sok a gyermek és a diák. Éppen ezért úgy voltunk vele, hogy ha ezzel újabb ismeretekhez és élményekhez juttathatjuk az idelátogató gyermekeket és felnőtteket, akkor miért ne? Mára kiderült, jó döntés volt – sokan szeretik az alpakákat, és most már egy egész család él itt a város szívében – tudtuk meg Szabó Zoltán Ferenc polgármestertől.