augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

36°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alpaka baba Szentesen

1 órája

288 név közül választották ki a nap cukiságának, a kis bébi alpakának a nevét – videóval, galériával

Címkék#szentes polgármester#Kormos#Szabó Zoltán Ferenc

A büszke apa Bolyhos, a büszke anya pedig Kócos. A szerelem a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpontban talált rájuk, és egy hónapja megszületett az alpakababa. A központ arra kérte a kis kancacsikó rajongóit, hogy keressenek nevet a cuki szőrgombócnak. A névadót szombaton rendezték meg, az alpaka szülők percekig mozdulatlanul állva várták a nagy bejelentést.

Kovács Erika

Összesen 288 név érkezett, amiből Szentes polgármestere sorsolta ki a kicsi alpaka nevét. Szerencsére nem a Hófehérkét húzta ki, mert hogy az is a javaslatok között szerepelt. „Nomen est omen!”, vagyis „A név előjel”. Szabó Zoltán Ferenc a Kormos nevet húzta ki, ami igazán illik erre a bébire, hiszen majdnem teljesen fekete, csak a nyakacskáján és a lábszárain látható némi kis fehér folt.

A kis fekete alpaka kancacsikó neve Kormos lett
A kis fekete alpaka kancacsikó neve Kormos lett, Szentes polgármestere ezt a nevet húzta ki a 288 javaslat közül. Illik rá. Fotó: Kovács Erika

Bolyhos és Kócos egy párt alkotnak

– 2022 februárjában érkezett meg hozzánk az első alpaka, méghozzá az önkormányzat támogatásával. A csődörünk barna-fehér színű, a neve Bolyhos lett, merthogy nagyon dús a bundája. Ugyanabban az évben, áprilisban társa érkezett, a vörös színű alpaka kanca, Kócos. Ő azért kapta ezt a nevet, mert a fején a szőr kicsit összevissza áll. Párt alkottak, és nemrég jött a nagy meglepetés – mondta Nagy Tímea, a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont vezetője.

Meglepetés baba ez az alpaka gyerek

– Jó egy hónapja egyik reggel az fogadott bennünket, hogy kettő helyett három alpakánk lett a kifutóban. Bár voltak jelek arra, hogy Kócos vemhes, hiszen nem volt akkora horpasza, de nem mertünk nagyon reménykedni, ezért hatalmas örömmel fogadtuk a kis alpaka csikót, a fekete cukiságot – mesélte Nagy Tímea.

Fotó: Kovács Erika

És hogyhogy a barna-fehér apának és a vörös anyának szinte teljesen fekete csikója lett? Mielőtt bárki arra gondolna, hogy… Közel s távolban sincs más hím alpaka. Van ez így – a bébi apja, Bolyhos sötét színét örökölte.

A mentőközpont a Facebookon kérte, hogy a lakosság javasoljon neveket a kicsinek. Összesen 288 névjavaslat érkezett. Volt, aki azt javasolta, hogy legyen Hófehérke, de a Luna, Lulu, Lukrécia, Mirella, Mózi is a lehetséges nevek között szerepelt. A Kormos név illik a mára már 10 kiló feletti alpaka bébire.

Felhúzta a szemöldökét a polgármester, de engedett a kérésnek

– Amikor Tímea három éve felhívott, és azt mondta, hogy jött egy lehetőség, hogy vegyünk egy alpakát, kicsit furcsán néztem. Sok mindennel megkeresik az önkormányzatot, de hogy alpaka-vásárlásra kérjenek, ilyen még soha nem fordult elő – nem éppen a kötelező feladatellátások egyike.

Meglepetés baba ez az alpaka gyerek

Fotók: Kovács Erika

Viszont a természet- és vadvédelmi mentőközpont egy igazi kis oázis Szentes közepén. Sok önkéntest és szponzort is sikerült az alapítványnak megszólítania. Az önkéntesek között nagyon sok a gyermek és a diák. Éppen ezért úgy voltunk vele, hogy ha ezzel újabb ismeretekhez és élményekhez juttathatjuk az idelátogató gyermekeket és felnőtteket, akkor miért ne? Mára kiderült, jó döntés volt – sokan szeretik az alpakákat, és most már egy egész család él itt a város szívében – tudtuk meg Szabó Zoltán Ferenc polgármestertől.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu