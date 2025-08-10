288 név közül választották ki a nap cukiságának, a kis bébi alpakának a nevét – videóval, galériával

Összesen 288 név érkezett, amiből Szentes polgármestere sorsolta ki a kicsi alpaka nevét. Szerencsére nem a Hófehérkét húzta ki, mert hogy az is a javaslatok között szerepelt. „Nomen est omen!”, vagyis „A név előjel”. Szabó Zoltán Ferenc a Kormos nevet húzta ki, ami igazán illik erre a bébire, hiszen majdnem teljesen fekete, csak a nyakacskáján és a lábszárain látható némi kis fehér folt.

A kis fekete alpaka kancacsikó neve Kormos lett, Szentes polgármestere ezt a nevet húzta ki a 288 javaslat közül. Illik rá. Fotó: Kovács Erika

Bolyhos és Kócos egy párt alkotnak

– 2022 februárjában érkezett meg hozzánk az első alpaka, méghozzá az önkormányzat támogatásával. A csődörünk barna-fehér színű, a neve Bolyhos lett, merthogy nagyon dús a bundája. Ugyanabban az évben, áprilisban társa érkezett, a vörös színű alpaka kanca, Kócos. Ő azért kapta ezt a nevet, mert a fején a szőr kicsit összevissza áll. Párt alkottak, és nemrég jött a nagy meglepetés – mondta Nagy Tímea, a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont vezetője.

Meglepetés baba ez az alpaka gyerek

– Jó egy hónapja egyik reggel az fogadott bennünket, hogy kettő helyett három alpakánk lett a kifutóban. Bár voltak jelek arra, hogy Kócos vemhes, hiszen nem volt akkora horpasza, de nem mertünk nagyon reménykedni, ezért hatalmas örömmel fogadtuk a kis alpaka csikót, a fekete cukiságot – mesélte Nagy Tímea.

Fotó: Kovács Erika

És hogyhogy a barna-fehér apának és a vörös anyának szinte teljesen fekete csikója lett? Mielőtt bárki arra gondolna, hogy… Közel s távolban sincs más hím alpaka. Van ez így – a bébi apja, Bolyhos sötét színét örökölte.

A mentőközpont a Facebookon kérte, hogy a lakosság javasoljon neveket a kicsinek. Összesen 288 névjavaslat érkezett. Volt, aki azt javasolta, hogy legyen Hófehérke, de a Luna, Lulu, Lukrécia, Mirella, Mózi is a lehetséges nevek között szerepelt. A Kormos név illik a mára már 10 kiló feletti alpaka bébire.

Felhúzta a szemöldökét a polgármester, de engedett a kérésnek

– Amikor Tímea három éve felhívott, és azt mondta, hogy jött egy lehetőség, hogy vegyünk egy alpakát, kicsit furcsán néztem. Sok mindennel megkeresik az önkormányzatot, de hogy alpaka-vásárlásra kérjenek, ilyen még soha nem fordult elő – nem éppen a kötelező feladatellátások egyike.