Szeged most Gothammá változott, száguldhatsz a Batmobillal és DC-hősökkel fotózkodhatsz – videóval, galériával

Interaktív állomások sorozata

A kiállítás során számos izgalmas feladatban vehetünk részt: nemcsak a gyerekek, de a felnőtt DC-rajongók is megtalálják a nekik szóló érdekességeket.

Az alábbi programok állnak rendelkezésünkre:

képregénykészítés

virtuális valóság

versenypálya

szelfipontok

film-pont

érintőképernyő-pont

A programokról bővebben

Az akciódús versenypályán kipróbálhatjuk a Sötét Lovag Batmobilját, az érintőképernyős ponton pedig tudásunkat és ügyességünket tehetjük próbára minijátékokban. Így jobban megismerkedhetünk a szuperhősök univerzumával.

A képregények világában a kreativitásnak és a képzeletnek nincsenek határai: a hőseink a saját ötleteink és fantáziánk révén kelnek életre. Emellett élmény- és játékzóna is várja a látogatókat, hat- és tízéves kortól.

Virtuális valóság élménye

A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy belebújjunk a Sötét Lovag bőrébe. Ha felvesszük a VR-szemüveget, a világ legjobb nyomozójának szemével kémlelhetjük Gotham városát és a szuperhősök világát.