Szeged most Gothammá változott, száguldhatsz a Batmobillal és DC-hősökkel fotózkodhatsz – videóval, galériával
Merülj el a DC-hősök világában! Interaktív kiállítás vár az Árkád Szeged jóvoltából.
Interaktív kiállítás vár a Árkád Szeged jóvoltából. Merülj el a DC hősök világában, próbáld ki magad interaktív kalandokban.
Szuperhős kiállítás az Árkád Szegedben
Ingyenes, interaktív szuperhős-kiállítás nyílt az Árkád Szeged bevásárlóközpont legalsó szintjén, ahol augusztus 24-ig bárki kipróbálhatja magát különféle programokon. Minden nap 11 és 18 óra között tehetjük próbára bátorságunkat. Hab a tortán, hogy a kiállítás két szombatján találkozhatunk és fotózkodhatunk is a nagy DC-szuperhőssel, Batmannel.
Szuperhős kiállítás az Árkád SzegedbenFotók: Kis Zoltán
Interaktív állomások sorozata
A kiállítás során számos izgalmas feladatban vehetünk részt: nemcsak a gyerekek, de a felnőtt DC-rajongók is megtalálják a nekik szóló érdekességeket.
Az alábbi programok állnak rendelkezésünkre:
- képregénykészítés
- virtuális valóság
- versenypálya
- szelfipontok
- film-pont
- érintőképernyő-pont
A programokról bővebben
Az akciódús versenypályán kipróbálhatjuk a Sötét Lovag Batmobilját, az érintőképernyős ponton pedig tudásunkat és ügyességünket tehetjük próbára minijátékokban. Így jobban megismerkedhetünk a szuperhősök univerzumával.
A képregények világában a kreativitásnak és a képzeletnek nincsenek határai: a hőseink a saját ötleteink és fantáziánk révén kelnek életre. Emellett élmény- és játékzóna is várja a látogatókat, hat- és tízéves kortól.
Virtuális valóság élménye
A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy belebújjunk a Sötét Lovag bőrébe. Ha felvesszük a VR-szemüveget, a világ legjobb nyomozójának szemével kémlelhetjük Gotham városát és a szuperhősök világát.
