Szegedi hírek

24 perce

Szeged most Gothammá változott, száguldhatsz a Batmobillal és DC-hősökkel fotózkodhatsz – videóval, galériával

Merülj el a DC-hősök világában! Interaktív kiállítás vár az Árkád Szeged jóvoltából.

Kis Zoltán

Interaktív kiállítás vár a Árkád Szeged jóvoltából. Merülj el a DC hősök világában, próbáld ki magad interaktív kalandokban.

Az Árkád Szegedben jelent meg Batman.
Interaktív kiállítás vár az Árkád Szeged jóvoltából. Fotó: Kis Zoltán

Szuperhős kiállítás az Árkád Szegedben 

Ingyenes, interaktív szuperhős-kiállítás nyílt az Árkád Szeged bevásárlóközpont legalsó szintjén, ahol augusztus 24-ig bárki kipróbálhatja magát különféle programokon. Minden nap 11 és 18 óra között tehetjük próbára bátorságunkat. Hab a tortán, hogy a kiállítás két szombatján találkozhatunk és fotózkodhatunk is a nagy DC-szuperhőssel, Batmannel.

Szuperhős kiállítás az Árkád Szegedben

Fotók: Kis Zoltán

Interaktív állomások sorozata 

A kiállítás során számos izgalmas feladatban vehetünk részt: nemcsak a gyerekek, de a felnőtt DC-rajongók is megtalálják a nekik szóló érdekességeket.

Az alábbi programok állnak rendelkezésünkre:

  • képregénykészítés
  • virtuális valóság
  • versenypálya
  • szelfipontok
  • film-pont
  • érintőképernyő-pont

A programokról bővebben 

Az akciódús versenypályán kipróbálhatjuk a Sötét Lovag Batmobilját, az érintőképernyős ponton pedig tudásunkat és ügyességünket tehetjük próbára minijátékokban. Így jobban megismerkedhetünk a szuperhősök univerzumával.

A képregények világában a kreativitásnak és a képzeletnek nincsenek határai: a hőseink a saját ötleteink és fantáziánk révén kelnek életre. Emellett élmény- és játékzóna is várja a látogatókat, hat- és tízéves kortól.

Virtuális valóság élménye 

A kiállítás lehetőséget nyújt arra, hogy belebújjunk a Sötét Lovag bőrébe. Ha felvesszük a VR-szemüveget, a világ legjobb nyomozójának szemével kémlelhetjük Gotham városát és a szuperhősök világát.

 

 

