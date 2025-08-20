2 órája
Ámult a város: lángoszlop és fényrobbanások tették felejthetetlenné az augusztus 20-i tűzijátékot – fotók
Egészen lenyűgöző látvány fogadta a szegedieket augusztus 20-án este: a városháza oldalából előtörő, sosem látott lángoszlop, ötezer pirotechnikai effekt és a Széchenyi teret betöltő fényjáték tette felejthetetlenné az ünnepet.
A rakpart felújítása miatt idén a Széchenyi tér lett a augusztus 20-i tűzijáték helyszíne, ahol több ezer ember együtt élvezte a különleges égi látványosságot. A városháza udvarából indított rakéták minden eddiginél közelebb hozták a tüzes formákat a közönséghez, miközben a geotextillel borított biztonsági fal gondoskodott arról, hogy mindez zavartalanul élvezhető legyen.
Soha nem látott látvány a városháza oldalából augusztus 20-i tűzijáték alatt
A 12 perces show csúcspontja a Magyarországon eddig soha nem látott, tíz méterre felcsapó lángoszlop volt, amely öt irányba, 45 fokos szögben lövellt ki fényt és hőt, lenyűgözve a Szeged szívében ünneplő tömeget. A látványt számítógépes tervezés, DJ Ernő Piaf zenéje és a pirotechnikusok hónapokig tartó munkája tette igazán emlékezetessé.
Így ragyogott Szeged az augusztus 20-i tűzijáték alattFotók: Karnok Csaba
