augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Ámult a város: lángoszlop és fényrobbanások tették felejthetetlenné az augusztus 20-i tűzijátékot – fotók

Címkék#Széchenyi tér#lángoszlop#tűzijáték#rakéta

Egészen lenyűgöző látvány fogadta a szegedieket augusztus 20-án este: a városháza oldalából előtörő, sosem látott lángoszlop, ötezer pirotechnikai effekt és a Széchenyi teret betöltő fényjáték tette felejthetetlenné az ünnepet.

Delmagyar.hu

A rakpart felújítása miatt idén a Széchenyi tér lett a augusztus 20-i tűzijáték helyszíne, ahol több ezer ember együtt élvezte a különleges égi látványosságot. A városháza udvarából indított rakéták minden eddiginél közelebb hozták a tüzes formákat a közönséghez, miközben a geotextillel borított biztonsági fal gondoskodott arról, hogy mindez zavartalanul élvezhető legyen.

augusztus 20-i tűzijáték
A szegedi augusztus 20-i tűzijáték közönségét ugyanúgy ámulatba ejtette a városháza mellől felcsapó lángoszlop, mint a korábbi madárkiállítás látogatóit. Fotó: Karnok Csaba

Soha nem látott látvány a városháza oldalából augusztus 20-i tűzijáték alatt

A 12 perces show csúcspontja a Magyarországon eddig soha nem látott, tíz méterre felcsapó lángoszlop volt, amely öt irányba, 45 fokos szögben lövellt ki fényt és hőt, lenyűgözve a Szeged szívében ünneplő tömeget. A látványt számítógépes tervezés, DJ Ernő Piaf zenéje és a pirotechnikusok hónapokig tartó munkája tette igazán emlékezetessé.

Így ragyogott Szeged az augusztus 20-i tűzijáték alatt

Fotók: Karnok Csaba

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu