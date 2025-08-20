Ámult a város: lángoszlop és fényrobbanások tették felejthetetlenné az augusztus 20-i tűzijátékot – fotók

A rakpart felújítása miatt idén a Széchenyi tér lett a augusztus 20-i tűzijáték helyszíne, ahol több ezer ember együtt élvezte a különleges égi látványosságot. A városháza udvarából indított rakéták minden eddiginél közelebb hozták a tüzes formákat a közönséghez, miközben a geotextillel borított biztonsági fal gondoskodott arról, hogy mindez zavartalanul élvezhető legyen.

A szegedi augusztus 20-i tűzijáték közönségét ugyanúgy ámulatba ejtette a városháza mellől felcsapó lángoszlop, mint a korábbi madárkiállítás látogatóit. Fotó: Karnok Csaba

Soha nem látott látvány a városháza oldalából augusztus 20-i tűzijáték alatt

A 12 perces show csúcspontja a Magyarországon eddig soha nem látott, tíz méterre felcsapó lángoszlop volt, amely öt irányba, 45 fokos szögben lövellt ki fényt és hőt, lenyűgözve a Szeged szívében ünneplő tömeget. A látványt számítógépes tervezés, DJ Ernő Piaf zenéje és a pirotechnikusok hónapokig tartó munkája tette igazán emlékezetessé.