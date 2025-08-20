augusztus 20., szerda

Új kenyér illata lengte be az ünnepet

32 perce

Nem akármilyen kenyér került az asztalra augusztus 20 tiszteletére: három Zsuzsika, Piroska és Jolika sütötték

Címkék#augusztus 20#asszonyok#Öttömös#kenyér

Az idei augusztus 20.-i ünnepséget Öttömösön a frissen sült kenyér illata tette teljessé, amit a helyi asszonyok készítettek. Augusztus 20. egyszerre szól Szent István királyról, az államalapításról és az új kenyér tiszteletéről. A helyi asszonyok szeretettel készített cipói a közösség összetartozását erősítették.

Arany T. János

Az idei augusztus 20-ai ünnepség különleges hangulatát a frissen sült új kenyér teszi teljessé. Öttömösön a helyi asszonyok sütötték meg az ünnepi kenyeret, amiről a falu Facebook-bejegyzésben számolt be. 

Augusztus 20
Augusztus 20. Öttömösön: a helyi asszonyok sütötték meg az ünnepi kenyeret a közösség számára. Fotó: Öttömös Községi Önkormányzat/Facebook

Augusztus 20. Öttömösön: Hálás köszönet a helyi asszonyoknak

Mint írják, a közösség hálával tartozik Bata Ferencné Zsuzsikának, Fodor Istvánné Zsuzsikának, Fődi Imréné Piroskának, Módra Gézáné Zsuzsikának és Vargáné Dobó Jolikának, akik szeretettel és gondos odafigyeléssel készítették el a ropogós cipókat.

Az új kenyér szimbolikus üzenete

A kenyerek nem csupán finom falatokat jelentenek, hanem igazi ünnepi hangulatot is varázsoltak az asztalokra. Azok, akik kóstolták, egybehangzóan állították: minden falatban benne volt a sütők szíve-lelke. Augusztus 20. Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amely egyszerre szól Szent István királyról, az államalapításról és az új kenyér tiszteletéről. Az új kenyér megszegése nemcsak a mindennapi élet alapvető értékeit jelképezi, hanem azt is, hogy a közösség közösen osztozik a megélhetés és a gondoskodás szimbólumán.

Több mint gasztronómiai élmény

Az új kenyér megsütése több mint gasztronómiai élmény: élő hagyományőrzés, amely a közösség összetartozását erősíti. Jó érzés látni, hogy ezek a szokások nemcsak tovább élnek, hanem illatozva, ropogva emlékeztetnek bennünket arra, mennyire fontos a múlt értékeinek megőrzése.

A közösség ereje az ünnepben

Az öttömösi helyi asszonyok keze munkája gazdagította az ünnepet, és példát mutatott arra, hogy a közös ünneplést a szeretettel végzett apró gesztusok teszik igazán felejthetetlenné. Az ünnep igazi ereje abban rejlik, hogy a közösség együtt áll meg egy pillanatra: hálát ad a múltért, megéli a jelent, és reménnyel tekint a jövő felé.

 

