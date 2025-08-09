A makói autós felvonuláson a csoda-Trabi és számos ritka Volkswagen modell is felvonult – galériával

– Ennek az autónak a teste Trabant, de a szíve-lelke Volkswagen – szolgált magyarázattal arra a jánoshalmi karosszérialakatos, Dimitroff Hubert, miért hozta el nem mindennapi négykerekűjét a Volkswagen konszern autóinak makói találkozójára. A büszke tulajdonos sztorija szerint 1990-ben, amikor a keletnémet járgány gyártásának befejezését fontolgatták, még utoljára megpróbálkoztak egy utolsó modernizációval. Ennek során került bele a Volkswagen licence alapján gyártott négyütemű, 1043 köbcentis motor. A kocsinak ő a harmadik tulajdonosa, 26 éve vásárolta, majd átalakította, komfortosabbá tette. Gyárilag egyébként a színe fehér volt, azért lett ezüst, hogy egyedi legyen. Minden nap ezzel jár, nem csak találkozókra – az egész országot bejárta vele, 334 ezer kilométer van benne. A makói rendezvényre, ahogyan általában a többi hasonlóra is, 81 esztendős édesanyjával együtt jött el.

Az autós felvonulás legérdekesebb kocsija a jánoshalmi csoda-Trabi volt. Fotó: Szabó Imre

Az autós felvonulás közben szúrtuk ki a csoda-Trabit

A Marosmenti Volkswagen-konszern találkozót szombaton tizenötödik alkalommal rendezték meg Makón, a folyóparti zöld háznál. A rendezvény hagyományosan autós felvonulással indul, a kocsik kora délelőtt rendőri felvezetéssel hajtanak végig Makó belvárosán – a jánoshalmi csoda-Trabit is eközben szúrtuk ki. A résztvevőket a gyülekezőhelyen versenyek, vetélkedők várták, a gyerekeknek kézműves kuckót rendeztek be, volt kirakodóvásár és büfé. Amikor ott jártunk, épp kick-boksz bemutató szórakoztatta az érdeklődőket, a bejáratnál pedig a városszerte ismert fafaragó, Bede Dánijel dolgozott láncfűrészével – egy VW kisbuszt formázott meg.A cégcsoporthoz egyébként a Volkswagenen kívül olyan márkák tartoznak, mint a Škoda, a SEAT, a Cupra, az Audi, a Lamborghini, a Bentley, a Ducati és a Porsche. Ahogy láttuk, csaknem mindegyik képviseltette magát.