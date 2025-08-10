Tegnap, 16:50
Az Alföld elfeledett gyöngyszeme, amikor egy villa csak az emlékeknek él tovább
Az Alföld szívében, Csongrád-Csanád megyében áll egy elhagyott, borostyánnal benőtt villa, amely mára az urbex rajongóinak egyik titkos felfedezőpontja lett. Az egykor impozáns épület ma a természet és az idő könyörtelen munkájának lenyomatát hordozza.
Egy nagyon mutatós villa az Alföldön – ezzel a rövid leírással került fel az Enyészet, pusztulás Magyarországon, fotókkal illusztrálva! nevű Facebook-csoportba egy képgaléria, ami a Csongrád-Csanád vármegyében található épületet mutat be.
A fotók alapján lenyűgöző, mégis szomorú látványt nyújt a villa. A díszes homlokzatot és a zöld faelemeket lassan benövi a borostyán, miközben a természet csendesen visszahódítja a területet. Az épület különleges stílusa, a tető alatti faragások és a homlokzati motívumok árulkodnak arról, hogy valaha nem akármilyen otthon volt. Ma azonban már csak az enyészet őrzi titkait.
A villa belsejébe lépve egy letűnt korszak hangulata fogadja a látogatót. A szobákban régi bútorok, széthagyott könyvek és kopott szekrények mesélnek a hajdani lakók életéről. A falak között még ott áll a gyönyörűen díszített cserépkályha, amely egykor a ház melegét adta, ma pedig már csak emlékként őrzi a régi idők eleganciáját. Az ablakokon beszűrődő fény színes üvegdarabokon törik meg, különleges atmoszférát kölcsönözve a helynek.
Lenyűgöző, mégis szomorú látványt nyújt az elhagyatott villaFotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
Ez a villa nem csupán egy romos épület, hanem a térség építészeti örökségének egy darabja. Bár az évek nyomot hagytak rajta, még mindig magában hordozza a régi idők báját és értékét. A Csongrád-Csanád megyei elhagyott villa jó példája annak, hogyan válhat egykor élettel teli otthon az enyészet, a természet és az idő martalékává.
Urbex felfedezések Csongrád-Csanádban
A Délmagyaron számtalan hasonló sorsú épületet mutattunk be. Például több mint másfél évtizede megállt azt idő ezen a tanyán. Ebben a cikkben bemutatott tanya pedig a fakanál még a falon, a kályha még áll, megrázó történetet mesél Jani bácsiról. Ez az évtizedek óta elhagyatott szellemiskola sem várja már a diákokat. Ide kattintva további érdekes Urbex felfedezéseket találtok.
Mi is az urbex?
Az URBEX, vagyis az urban exploration nemcsak kaland, hanem dokumentáció. Az elhagyott helyek bejárása lehetőséget ad arra, hogy megőrizzük azokat a történeteket, amelyeket a történelemkönyvek nem írnak le. Az ilyen tanyák sorsán keresztül az alföldi vidék átalakulását, a falvak elnéptelenedését és a hagyományos életmód lassú eltűnését követhetjük nyomon. A képek mindezt érzékletesen mutatják be: a természet visszahódítja, amit az ember egykor megművelt.