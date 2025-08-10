augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

38°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Az Alföld elfeledett gyöngyszeme, amikor egy villa csak az emlékeknek él tovább

Címkék#Alföld#Urbex#épület

Az Alföld szívében, Csongrád-Csanád megyében áll egy elhagyott, borostyánnal benőtt villa, amely mára az urbex rajongóinak egyik titkos felfedezőpontja lett. Az egykor impozáns épület ma a természet és az idő könyörtelen munkájának lenyomatát hordozza.

Delmagyar.hu

Egy nagyon mutatós villa az Alföldön – ezzel a rövid leírással került fel az Enyészet, pusztulás Magyarországon, fotókkal illusztrálva! nevű Facebook-csoportba egy képgaléria, ami a Csongrád-Csanád vármegyében található épületet mutat be.

Elhagyott, borostyánnal benőtt villa Csongrád-Csanád megyében, fehér falakkal és zöld díszítéssel, urbex fotózásra ideális helyszín.
Elhagyott villa az Alföldön, Csongrád-Csanád megyében – az urbex szerelmeseinek igazi kincseshely, ahol a természet lassan visszahódítja az épületet. Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában 

A fotók alapján lenyűgöző, mégis szomorú látványt nyújt a villa. A díszes homlokzatot és a zöld faelemeket lassan benövi a borostyán, miközben a természet csendesen visszahódítja a területet. Az épület különleges stílusa, a tető alatti faragások és a homlokzati motívumok árulkodnak arról, hogy valaha nem akármilyen otthon volt. Ma azonban már csak az enyészet őrzi titkait.

A villa belsejébe lépve egy letűnt korszak hangulata fogadja a látogatót. A szobákban régi bútorok, széthagyott könyvek és kopott szekrények mesélnek a hajdani lakók életéről. A falak között még ott áll a gyönyörűen díszített cserépkályha, amely egykor a ház melegét adta, ma pedig már csak emlékként őrzi a régi idők eleganciáját. Az ablakokon beszűrődő fény színes üvegdarabokon törik meg, különleges atmoszférát kölcsönözve a helynek.

Lenyűgöző, mégis szomorú látványt nyújt az elhagyatott villa

Fotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Ez a villa nem csupán egy romos épület, hanem a térség építészeti örökségének egy darabja. Bár az évek nyomot hagytak rajta, még mindig magában hordozza a régi idők báját és értékét. A Csongrád-Csanád megyei elhagyott villa jó példája annak, hogyan válhat egykor élettel teli otthon az enyészet, a természet és az idő martalékává.

Urbex felfedezések Csongrád-Csanádban

A Délmagyaron számtalan hasonló sorsú épületet mutattunk be. Például több mint másfél évtizede megállt azt idő ezen a tanyán. Ebben a cikkben bemutatott tanya pedig a fakanál még a falon, a kályha még áll, megrázó történetet mesél Jani bácsiról. Ez az évtizedek óta elhagyatott szellemiskola sem várja már a diákokat. Ide kattintva további érdekes Urbex felfedezéseket találtok.

Mi is az urbex?

Az URBEX, vagyis az urban exploration nemcsak kaland, hanem dokumentáció. Az elhagyott helyek bejárása lehetőséget ad arra, hogy megőrizzük azokat a történeteket, amelyeket a történelemkönyvek nem írnak le. Az ilyen tanyák sorsán keresztül az alföldi vidék átalakulását, a falvak elnéptelenedését és a hagyományos életmód lassú eltűnését követhetjük nyomon. A képek mindezt érzékletesen mutatják be: a természet visszahódítja, amit az ember egykor megművelt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu