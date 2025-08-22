augusztus 22., péntek

Balkonvirágok, amelyekkel az erkélyedből mediterrán hangulatú, színes oázist varázsolhatsz

A rendkívül meleg időjárás nagy hatással van a környezetünkre és közérzetünkre is. Néhány színes balkonvirág kellemesebbé teheti otthonunkat.

Grica Eszter

Van néhány virág, ami jól bevált választás ebben a meleg időjárásban. A muskátli igazi nyári hangulatot árasztó növény, de ennél jóval több balkonvirág közül választhatunk. Környékünkön kedvelt virágokból hoztunk összeállítást.

balkonvirág
A közösségi média jól érzékelhető trendet teremt a virágkereskedelemben is. Illusztráció: Shutterstock

Balkonvirágok széles választéka

– Akár heti szinten is változik egy szezonban, hogy éppen melyek a legnépszerűbb növények – magyarázta Csizmadia Tünde, növénygondozási tanácsadó. A szakértő szerint a következőket érdemes beültetnünk.

  • Varjúháj – jól bírja az extrém forróságot és vízigénye sem túl nagy. Kiváló talajtakaró, vagy sziklakertekre, de egyes fajtái, például a sárga varjúháj balkonon is jól érzik magukat. Évelő növény, akár egész évben ültethető rendkívül alacsony igénye miatt.
  • Sudárzsálya – mediterrán hangulatú növény, kék virágokkal, ami akár őszig is virágzik. Igazi szárazságtűrő, de valamivel nagyobb helyigénye miatt tágasabb balkonra vagy kertbe érdemes ültetni. Szeged városában több helyen megfigyelhetjük.
  • Kristályvirág – évelő pozsgásnövény, emiatt jól bírja a szárazságot. Sok színben elérhető, a varjúhájhoz hasonlóan sziklakertek vagy balkonládák éke lehet.
  • Vinka vagy rózsás meténg – rózsafélék családjába tartozik, egész évben virágzik, ha elegendő napsütést kap. Igazi mediterrán hangulatot áraszt, eredetileg pedig a Madagaszkárról származik.
  • Kasvirág vagy Echinacea – gyönyörű színes virágai egész nyáron pompáznak. Igazán kedvelt, mert nagyon sok színben elérhető és ismert jótékony hatásairól is. Az égető napsütést is jól bírja, de a rendszeres öntözésére oda kell figyelni.
  • Szamárkenyér – sok apró virágból formálódó gömb alakja jól felismerhető, és a lepkék is kedvelik. Modern kertek kedves dísze.
  • Cickafark – alacsony igényű és változatos színekben elérhető. Kedvelik a méhek és lepkék is.
  • Levendula – közkedvelt illata miatt sokan szívesen ültetik kertükbe. A levendulát is megtaláljuk Szegeden több helyen. A levendula sokoldalú növény, változó gondozást igényel, attól függően, milyen célból szeretnénk termeszteni.

A közösségi média hatása

A közösségi média hatása erőteljesen érzékelhető a növénykereskedelemben is. Az utóbbi időben például a hortenzia vált a kertek királynőjévé. A szakértők szerint az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a virág iránt.

– Ha egy youtuber vagy influenszer megosztja, hogy szerinte melyek a legjobbak ebben az időszakban, akkor a következő hetekben biztosan többet kell rendelnünk belőle – mondta Vincze Zsolt, növénygondozási tanácsadó.

 

