Balkonvirágok, amelyekkel az erkélyedből mediterrán hangulatú, színes oázist varázsolhatsz

Van néhány virág, ami jól bevált választás ebben a meleg időjárásban. A muskátli igazi nyári hangulatot árasztó növény, de ennél jóval több balkonvirág közül választhatunk. Környékünkön kedvelt virágokból hoztunk összeállítást.

A közösségi média jól érzékelhető trendet teremt a virágkereskedelemben is. Illusztráció: Shutterstock

Balkonvirágok széles választéka

– Akár heti szinten is változik egy szezonban, hogy éppen melyek a legnépszerűbb növények – magyarázta Csizmadia Tünde, növénygondozási tanácsadó. A szakértő szerint a következőket érdemes beültetnünk.

Varjúháj – jól bírja az extrém forróságot és vízigénye sem túl nagy. Kiváló talajtakaró, vagy sziklakertekre, de egyes fajtái, például a sárga varjúháj balkonon is jól érzik magukat. Évelő növény, akár egész évben ültethető rendkívül alacsony igénye miatt.

Sudárzsálya – mediterrán hangulatú növény, kék virágokkal, ami akár őszig is virágzik. Igazi szárazságtűrő, de valamivel nagyobb helyigénye miatt tágasabb balkonra vagy kertbe érdemes ültetni. Szeged városában több helyen megfigyelhetjük.

Kristályvirág – évelő pozsgásnövény, emiatt jól bírja a szárazságot. Sok színben elérhető, a varjúhájhoz hasonlóan sziklakertek vagy balkonládák éke lehet.

Vinka vagy rózsás meténg – rózsafélék családjába tartozik, egész évben virágzik, ha elegendő napsütést kap. Igazi mediterrán hangulatot áraszt, eredetileg pedig a Madagaszkárról származik.

Kasvirág vagy Echinacea – gyönyörű színes virágai egész nyáron pompáznak. Igazán kedvelt, mert nagyon sok színben elérhető és ismert jótékony hatásairól is. Az égető napsütést is jól bírja, de a rendszeres öntözésére oda kell figyelni.

Szamárkenyér – sok apró virágból formálódó gömb alakja jól felismerhető, és a lepkék is kedvelik. Modern kertek kedves dísze.

Cickafark – alacsony igényű és változatos színekben elérhető. Kedvelik a méhek és lepkék is.

Levendula – közkedvelt illata miatt sokan szívesen ültetik kertükbe. A levendulát is megtaláljuk Szegeden több helyen. A levendula sokoldalú növény, változó gondozást igényel, attól függően, milyen célból szeretnénk termeszteni.

A közösségi média hatása

A közösségi média hatása erőteljesen érzékelhető a növénykereskedelemben is. Az utóbbi időben például a hortenzia vált a kertek királynőjévé. A szakértők szerint az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a virág iránt.