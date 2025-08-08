Szegedről indult a milliárdos karrierje, most eladóvá vált kecskeméti luxusotthona

Nemrég Szegeden is járt Balogh Levente országjáró előadássorozatával. Elmondta, amellett, hogy sok szegedi judós barátja van és sok versenyre járt ide, üzletemberi karrierje is Szegedről indult.

Eladó Balogh Levente kecskeméti luxusotthona – prémium, egyedi és páratlan kényelem. Fotó: ingatlannet.hu

Vettem téliszalámit, megpakoltam vele a Mazdám csomagtartóját és azt árultam a Balatonon. Az így szerzett tőkéből épült fel a disztribútor cégem

– mesélte legutóbbi szegedi látogatása alkalmával.

A szomszédos vármegyében megvásárolható Balogh Levente keleti hangulatú luxusvillája

Az exkluzív három szintes, közel 800 négyzetméteres ingatlan hét szobával kínál minden várakozást felülmúló kényelmet és luxust – írta meg a Baon. A villa arab-mór stílusban épült, amely jegyek aprólékos kidolgozottsággal jelennek meg. A szobákhoz fürdőszoba és gardrób is tartozik, a szülői háló fürdőszobája az extravagáns mozaikburkolatú kültéri medencére nyílik.

Galéria, tetőterasz, szauna, házimozi – mind egy helyen

Az L-alakú kialakítás intenzív kertkapcsolatot alakít ki. Az átriumos galéria mellett a tolóajtós üvegfalakkal ellátott tetőterasz vezet az udvarra. A burkolatok márványból és mészkőből készültek, a nappalit márvány kandalló díszíti. Az olasz design szerint kialakított konyha modern felszereléssel van ellátva.

A belső tereken domináns az arany, de a szobák hangulata is mind egyedi stílust tükröz. További kényelmi elemek és biztonsági rendszerek emelik az ingatlan színvonalát.

A villa Kecskemét egyik legexkluzívabb családi házas övezetében található, néhány percre a belvárostól és az autópálya felhajtótól. Ritka lehetőséget kínál az ingatlan, a luxus és kényelem egyedi életstílust testesít meg.