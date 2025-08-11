Hogyan lett egy makói lányból Magyarország egyik legsikeresebb írónője?

B. E. Belle jelenleg hazánk egyik legsikeresebb magyar írónője. A makói születésű és a mai napig Csongrád-Csanád vármegyében élő Barát Enikő évente több regényt is kiad, jelenleg 14 eladási listán szerepel összesen hat műve.

Barát Enikő ma már főállásban ír, regényei több eladási listán is szerepelnek. Fotó: Török János

Barát Enikő és a könyves siker

Azon kevesek egyike hazánkban, aki főállású íróként is meg tud élni.

De mi a sikere titka? Mennyire elég ma jó történetet írni vagy mennyire kell legalább ilyen jó üzletembernek is lenni, hogy boldoguljon valaki ezen a nagyon nehéz piacon? Ezekről beszélgettünk az írónővel, aki egyébként mindössze néhány éve cserélte fel a táncparkettet a számítógéppel.