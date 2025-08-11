augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

8 órája

Hogyan lett egy makói lányból Magyarország egyik legsikeresebb írónője?

Címkék#regény#Délmagyar Podcast#irodalom#podcast

A Csongrád-Csanád vármegyében élő népszerű magyar írónő ma már főállásban alkot. Barát Enikő, írói álnéven B. E. Belle, művei több eladási listán is szerepelnek, és évente több regénnyel örvendezteti meg olvasóit.

Delmagyar.hu

B. E. Belle jelenleg hazánk egyik legsikeresebb magyar írónője. A makói születésű és a mai napig Csongrád-Csanád vármegyében élő Barát Enikő évente több regényt is kiad, jelenleg 14 eladási listán szerepel összesen hat műve. 

Barát Enikő, Magyarország egyik legkedveltebb írónője
Barát Enikő ma már főállásban ír, regényei több eladási listán is szerepelnek. Fotó: Török János

Barát Enikő és a könyves siker

Azon kevesek egyike hazánkban, aki főállású íróként is meg tud élni.

De mi a sikere titka? Mennyire elég ma jó történetet írni vagy mennyire kell legalább ilyen jó üzletembernek is lenni, hogy boldoguljon valaki ezen a nagyon nehéz piacon? Ezekről beszélgettünk az írónővel, aki egyébként mindössze néhány éve cserélte fel a táncparkettet a számítógéppel.

 

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu