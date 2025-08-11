48 perce
Hogyan lett egy makói lányból Magyarország egyik legsikeresebb írónője?
A Csongrád-Csanád vármegyében élő népszerű magyar írónő ma már főállásban alkot. Barát Enikő, írói álnéven B. E. Belle, művei több eladási listán is szerepelnek, és évente több regénnyel örvendezteti meg olvasóit.
B. E. Belle jelenleg hazánk egyik legsikeresebb magyar írónője. A makói születésű és a mai napig Csongrád-Csanád vármegyében élő Barát Enikő évente több regényt is kiad, jelenleg 14 eladási listán szerepel összesen hat műve.
Barát Enikő és a könyves siker
Azon kevesek egyike hazánkban, aki főállású íróként is meg tud élni, miközben egyébként családanyaként is helyt áll a mindennapokban.
De mi a sikere titka? Mennyire elég ma jó történetet írni vagy mennyire kell legalább ilyen jó üzletembernek is lenni, hogy boldoguljon valaki ezen a nagyon nehéz piacon? Ezekről beszélgettünk az írónővel, aki egyébként mindössze néhány éve cserélte fel a táncparkettet a számítógéppel.
