Vakáció, nagy csapattal

Tegnap, 10:24

Pihenés itthon vagy külföldön? A békésszentandrási nyaralás ára meglepte a szegedi családot

Címkék#Békésszentandrás#apartman szállás#nyaralás#turizmus#utazás

A Veres család idén is összegyűlik, és három napot tölt együtt a Körös partján. Megállapították, hogy Békésszentandrás ára vetekszik egy hosszabb, külföldi tengerparti nyaralás költségével. Bár a vendégház minősége kifogástalan volt, az ár-érték arány sokakat meglephet.

Arany T. János

A szegedi Veres család minden tagja egy évben egyszer együtt tölt néhány napot. Nem egyszerű a szervezés és a logisztika, mert nemcsak húszan vannak, hanem közülük többen a világ távoli szegletében élnek. Legutóbbi nyaralásuk során kiderült, hogy ugyanannyiba – körülbelül egymillióba – kerül egy hosszú hétvége Békésszentandráson mint egy hét Mauritiuson, vagy Balin. Na de hogy is van ez? Mennyi Békésszentandrás ára? Veres Ildikóval, a szegedi vendéglátás nagy öregjének, Veres Jánosnak a lányával kiszámoltuk. 

Békésszentandrás vízparti üdülőövezete a Körös partján
Békésszentandrás ára meglepte a szegedi Veres családot. Látkép a békésszentandrási Harcsási üdülő-sorról. Szép-szép, de ér ez éjszakánként majdnem 300 ezer forintot, vagy jobban járunk, ha Mauritiuson költünk el ugyanennyit? Archív Fotó: Arany T. János

Békésszentandrás ára a trópusi nyaralásokkal vetekszik

– A számla megérkezett – mutatja Ildikó. 

Három nap Békésszentandráson egy valóban kiváló vízparti, úszómedencés, szaunás vendégházban, ahol 24+2 fő is elszállásolható – de akár egyedül is ugyanannyiba kerül: 280 ezer forint egyetlen éjszakára.

 És ez még nem minden: a végösszeghez hozzácsaptak egy 25 ezer forintos „végtakarítási díjat” is, ami ugyan Magyarországon megszokott, de külföldön – például Barcelonában, ahol Ildikó visszatérő vendég – ritkán fordul elő. Így a háromnapos összeg közel egymillió forint.

Mit kínál a Körös parti luxus vendégház?

Ildikó hangsúlyozza, nem panaszkodik a minőségre. Mint mondja, a ház valóban patika, közvetlen vízpart, csónak, vízibicikli, fűtött medence, teljes felszereltség, külön fürdőszobás szobák – de az ár-érték arány már egyáltalán nem tűnik verhetetlennek. Különösen, ha az ember belegondol: ugyanezért az árért Balin vagy Mauritiuson kétszer-háromszor annyi időre lehetne maradni.

Ár-térkép: Magyarország vs. a világ

– Tavaly Mauritiuson voltunk, 10 éjszakára, 11 főre fizettünk 1 millió 20 ezret – meséli az utazó. – Ez egy közvetlen óceánparti, full extrás apartman volt. Idén Balin 14 éjszakára, 16 főre fizetünk 1,5 milliót – és reggeli is benne van. És ezekben az árakban van minden: takarítás, felszereltség, kilátás, élmény. Ehhez képest a Békésszentandrási három éjszaka, nulla programlehetőséggel, de első osztályú ingatlannal, szinte ugyanannyiba került – mondja.

Amiért mégis maradnak

A választás nem szívből jött, hanem kényszerből: a család ritkán tud egyszerre összegyűlni, és az augusztus eleji dátumhoz nehéz volt megfelelő külföldi szállást találni, főleg három éjszakára. A legtöbb vendégházat vagy apartmant heti turnusban adják csak ki főszezonban. Ez a békési megoldás tehát szükségből született.

Külföld olcsóbb, de itthon egyszerűbb?

A családi döntések gyakran nem csak a pénzről szólnak. Egy húszfős család összehangolása már önmagában logisztikai bravúr, főleg ha többen külföldön élnek, utazási idő, jegyfoglalás, programok nehezítik a szervezést. A mostani választás egy kompromisszum volt – de egy olyan kompromisszum, aminek a végén az ember kézhez kap egy végszámlát, és elkezd gondolkodni: Tényleg ennyit ér három nap Békésszentandráson? 

Jövőre irány a trópusok!

Veresék egy dologban biztosak, már most, az idei összejövetelen megtervezik a 2026-os családi nyaralást. És bár Békésszentandrás szép, csendes és rendezett – de 100 ezer forintos napidíjért? A következő családi összejövetel helyszíne biztosan nem a Körös partján lesz, hanem egy kicsit messzebb.

 

