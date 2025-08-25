augusztus 25., hétfő

„Nem bajok vannak, csak feladatok”

1 órája

1985-ben besétált a Napsugár bisztróba a kis Árpi – 40 éve vendéglátós Bittó Árpád – galériával

Címkék#Kastélykert#Bittó Árpád#vendéglátás#pályafutás#szakács

Negyven év telt el azóta, hogy a 14 éves fiatal először belépett tanulóként a szegedi Napsugár bisztró konyhájába. Bittó Árpád életútja példa arra, hogyan lehet kitartással és szenvedéllyel felépíteni egy sikeres vendéglátó vállalkozást.

Arany T. János

1985 nyarán a 14 éves fiú először lépett be a szakácstanulóként a szegedi Napsugár bisztró konyhájába. Azóta eltelt 40 év, és Bittó Árpád ma már a térség egyik meghatározó vendéglátó vállalkozásának tulajdonosa és vezetője, aki idén 10 éve szerezte meg a mesterszakács címet. Idén cége, a Waldorf 2000 Kft. 25 éves jubileumát is ünnepli. És ha ez nem lenne elég a kerek számokból, múlt héten ünnepelte tizedik házassági évfordulóját. 

Bittó Árpád, a szegedi vendéglátás egyik meghatározó alakja
Gyerekként beleszeretett a szakmába. Bittó Árpád, a szegedi vendéglátás egyik meghatározó alakja szakácstanulóként 14 évesen elhatározta, hogy egyszer saját étterme lesz. Sikerült neki. Fotó: Karnok Csaba

Bittó Árpád története a Napsugártól a Kastélykertig

– Már az első héten eldöntöttem, hogy vendéglátós leszek, és egyszer lesz egy saját vendéglőm – idézi fel a kezdeteket. A döntéshez kellett az apai terelgetés és egy szigorú, de lelkes oktató, aki a szakácsszakmát megszerettette vele. A fiatal Árpád hamar otthonra talált a Napsugár bisztró konyhájának nyüzsgésében.

Tanulás hibákból és mesterektől

A szakmai alapokat Szeged több éttermében, bisztrójában és szállodájában sajátította el. Tudatosan vándorolt munkahelyről munkahelyre: mindenhol tanulni akart, jót és rosszat egyaránt. – A jó dolgokat átvettem, a rosszakat megjegyeztem, hogy én így soha ne csináljam – mondja. A Boszorkány bisztróban például egy szigorú konyhafőnöknőtől tanulta meg a levesek és főzelékek titkait, ma ezek a specialitások adják a Kastélykert fogadó egyik hírnevét.

Az önállóság útja

1997-ben már konyhafőnökként dolgozott a MOL Hotels szegedi egységében, a Horizont étteremben. Amikor a szállodalánc megszűnt, döntés elé került: marad alkalmazott, vagy belevág a saját vállalkozásba. 2000-ben megalapította a Waldorf 2000 Kft.-t, nevét a híres salátáról kölcsönözve. Az első megbízás mindössze 15 fő részére készült hidegtál volt, innen indult a cég, amely mára száz főt foglalkoztat, de alkalmanként akár kétszáz embernek is munkát ad.

A járvány tanulsága

A 2019-es sikeres év után a koronavírus-járvány keményen sújtotta a céget. – Ott álltam egyedül a kertben, nyírtam a füvet, és azon gondolkodtam, hogyan tovább. Ez óriási pofon volt – mondja. – A vendéglátás az egyik legősibb szakma: mindig volt, mindig lesz. Az ember minden nap eszik és iszik, erre mindig szükség lesz. Aki szívvel-lélekkel tanulja és csinálja, az életben marad – vallja.

Bittó Árpád története a Napsugártól a Kastélykertig

Fotók: Karnok Csaba

Apró döntéseken múlik minden

Pályája során volt, hogy külföldre készült, Németországba hívták dolgozni. Már aláírásra készen ült a szerződés előtt, de végül letette a tollat. – Azt mondtam magamnak: nem igaz, hogy nem tudok megélni Szegeden. Azóta is itt vagyok, és nem bántam meg – mondja. Szegedhez való kötődése erős, vállalkozását is családjával együtt építi tovább. Fia és lánya is a vendéglátásban dolgozik. Van esély arra, hogy cége több generációs családi vállalkozássá váljon

„Nincsenek bajok, csak feladatok”

Bittó Árpád filozófiája egyszerű: minden nehézséget feladatként kell kezelni, nincsenek bajok, csak megoldandó feladatok. A folyamatos fejlődés, az apró lépésekben való építkezés híve, és azt tanácsolja a fiataloknak is: ne nagyban kezdjenek, hanem fokozatosan tanulják meg a szakmát. Negyven év után is szenvedéllyel beszél a főzésről, az emberekkel való közös munkáról, és arról a hivatásról, amely végigkísérte az életét. – Ha a gyerekeim továbbviszik, és generációs vállalkozás lesz belőle, akkor tudom, hogy volt értelme mindennek – mondja végszóként.

 

