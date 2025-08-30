1 órája
Kőkemény kihívások: bivalyok helyett vasakarat kellett a sándorfalvi futáshoz – galériával
Érdekes, nem mindennapi terepakadály-versenyt rendeztek szombaton a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban. A bivalyfutás lassan hagyománnyá válik a kisváros életében, hiszen már harmadszor tartották meg és a résztvevők száma eddig minden évben emelkedett.
Csak az igazán naivak csodálkozhattak azon, hogy a bivalyfutás nevű terepakadály-versenyt bivalyok nélkül rendezik meg, immár harmadszor, a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban. Ilyen ember azonban nem akadt.
Öt kilométer akadályokkal
– Az 5 kilométeres távon természetes és épített akadályokkal kell megküzdeniük a résztvevőknek, melyek között különösen nehezek, nagy állóképességet igénylők is vannak – mondta el lapunknak Sebestyén Márton főszervező. Megemlítette, hogy az első viadalon száztízen, a tavalyin száznegyvenen, az idein pedig már százhetvenen indultak, a tendenciát tartva 2026-ra elérhetik a kétszázat.
Vidám percek
Az egyéniben és csapatban indulókat 5 percenként rajtoltatták, futottak szárazon és vízben, úsztak, különböző vizes akadályokat kellett leküzdeniük, például alatta átúszni – ennél a próbánál segítették is egymást a versenyzők –, de csimpaszkodni is kellett, az egyensúlyérzéket is tesztelték, illetve autógumikból épített akadályon átjutni, így is fogalmazhatunk, átvergődni, mert sokaknak ez csak így sikerült. Ez vidám perceket, nevetést váltott ki.
A bivalyfutás résztvevőire nehéz akadályok vártak SándorfalvánFotók: Karnok Csaba
Minden célba érkezőt bivalyként köszöntöttek, szólítottak és befutóérmet kaptak emlékbe, valamint finom gulyásleves is várta a teljesítőket, a legjobbakat korosztályonként, 35 év alatt és felett díjazták is. Felnőtteknek is kellett olykor 40 perc a pálya leküzdéséhez, viszont az egyik legfiatalabb résztvevőnek, a sándorfalvi utánpótlás csapatban focizó Táborosi Bencének ez 27 percen belül sikerült.
Bivalyfutás
Sebestyén Márton, mikor rákérdeztünk, honnan jött az ötlet és a név, elmondta: a szomszédban van a bivalyrezervátum, és ezek az állatok a nádasokon is keresztül gázolnak, keresztül hatolnak, és erre rímelve itt működik a Nádastó Szabadidőpark. – A bivalyok erősek, állhatatosak és kemények, és a pálya teljesítéséhez a résztvevőknek is szükségük van ezekre tulajdonságokra – tette még hozzá Márton.
