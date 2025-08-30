Kőkemény kihívások: bivalyok helyett vasakarat kellett a sándorfalvi futáshoz – galériával

Csak az igazán naivak csodálkozhattak azon, hogy a bivalyfutás nevű terepakadály-versenyt bivalyok nélkül rendezik meg, immár harmadszor, a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban. Ilyen ember azonban nem akadt.

A bivalyfutás résztvevőire nehéz akadályok vártak Sándorfalván. Fotó: Karnok Csaba

Öt kilométer akadályokkal

– Az 5 kilométeres távon természetes és épített akadályokkal kell megküzdeniük a résztvevőknek, melyek között különösen nehezek, nagy állóképességet igénylők is vannak – mondta el lapunknak Sebestyén Márton főszervező. Megemlítette, hogy az első viadalon száztízen, a tavalyin száznegyvenen, az idein pedig már százhetvenen indultak, a tendenciát tartva 2026-ra elérhetik a kétszázat.

Vidám percek

Az egyéniben és csapatban indulókat 5 percenként rajtoltatták, futottak szárazon és vízben, úsztak, különböző vizes akadályokat kellett leküzdeniük, például alatta átúszni – ennél a próbánál segítették is egymást a versenyzők –, de csimpaszkodni is kellett, az egyensúlyérzéket is tesztelték, illetve autógumikból épített akadályon átjutni, így is fogalmazhatunk, átvergődni, mert sokaknak ez csak így sikerült. Ez vidám perceket, nevetést váltott ki.