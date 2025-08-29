Meglepő dolgokat árult el a Blahalouisiana zenekar basszusgitárosa

A Coca-Cola SZIN második napja is hatalmas nevekkel rukkolt elő, ám az egyik koncertre különösen felfigyeltünk. Ilyen volt a ’25-ös Szegedi Ifjúsági Napok egyik legkedveltebb koncertje, a Blahalouisiana élőzenés fellépése.

A Blahalouisiana zenekar

A Blahalouisiana egy székesfehérvári magyar beat-rock/pop-soul zenekar. A banda diszkográfiája öt stúdióalbumból, három középlemezből, számtalan kislemezből és videóklipből áll. A formáció 2011 őszén alakult meg, első koncertjükre 2012 nyarán került sor, azóta pedig töretlen siker övezi munkásságukat.

A banda tagjai

Schoblocher Barbara – vokál

Jancsó Gábor – basszusgitár

Mózner László – ritmusgitár

Szajkó András – szólógitár

Juhász Ádám – dobok

Pénzes Máté – billentyűk

Ilyen volt a koncert

Az idei Blahalouisiana koncert jelentette a Coca-Cola SZIN fesztivál második napjának egyik fénypontját. A banda az SZTE színpadon lépett fel, ugyanakkor a nézőtér telis-tele volt a zenekar rajongóival. A koncert során az énekesnő számtalan alkalommal vonta be a közönséget az éneklésbe, így egy igazán felejthetetlen estét okoztak az érdeklődőknek. Színek, szabadság és mindent magával ragadó energia, ezt nyújtotta a Blahalouisiana zenekar.

Fotó: Karnok Csaba

Interjú Jancsó Gáborral

A koncertet követően lehetőségünk volt interjút készíteni a formáció basszusgitárosával, Jancsó Gáborral.

A Szegedi Ifjúsági Napok a nyár végét jelentik számunkra, az utolsó fesztiválok egyike. Ha három szóban kellene jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy: hőség, szép környezet, jó közönség

– mondta a bandatag.

– A mai koncerten nagyon jól éreztük magunkat, mindig nagyon változó, hogy mi az a pillanat, ami mindig nagyon várunk egy-egy fellépés során. Az a jó az élőzenélésben, hogy az energiák máshogyan változnak és hullámoznak. Nekem ma például az Az a szerelem volt az egyik legjobb pillanatom – egészítette ki.

Kicsit személyesebb vizekre is eveztünk az interjú során, a zenekar kiadott számairól és a bandatagok furcsa, és nagyon kevesek által ismert tulajdonságairól is lerántjuk a leplet.

– A közönség, ha egyáltalán gondolkodik ilyenen és elképzeli a zenekari dinamikát, az teljesen más. Én személy szerint nagyon babonás vagyok: ez sok mindent jelent – folytatta Jancsó Gábor.