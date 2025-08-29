augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
SZIN-interjú

1 órája

Meglepő dolgokat árult el a Blahalouisiana zenekar basszusgitárosa

Címkék#koncert#Blahalouisiana#interjú#SZIN

Egy interjúra sikerült elkapnunk a formáció basszusgitárosát, Jancsó Gábort. A Coca-Cola SZIN fesztivál második napjának egyik legnagyobb meglepetése a Blahalouisiana zenekar volt.

Kis Zoltán

A Coca-Cola SZIN második napja is hatalmas nevekkel rukkolt elő, ám az egyik koncertre különösen felfigyeltünk. Ilyen volt a ’25-ös Szegedi Ifjúsági Napok egyik legkedveltebb koncertje, a Blahalouisiana élőzenés fellépése. 

Blahalouisiana
Ilyen volt a ’25-ös Szegedi Ifjúsági Napok egyik legkedveltebb koncertje, a Blahalouisiana élőzenés fellépése. 

A Blahalouisiana zenekar 

A Blahalouisiana egy székesfehérvári magyar beat-rock/pop-soul zenekar. A banda diszkográfiája öt stúdióalbumból, három középlemezből, számtalan kislemezből és videóklipből áll. A formáció 2011 őszén alakult meg, első koncertjükre 2012 nyarán került sor, azóta pedig töretlen siker övezi munkásságukat.

A banda tagjai 

  • Schoblocher Barbara – vokál 
  • Jancsó Gábor – basszusgitár 
  • Mózner László – ritmusgitár 
  • Szajkó András – szólógitár 
  • Juhász Ádám – dobok 
  • Pénzes Máté – billentyűk 

Ilyen volt a koncert 

Az idei Blahalouisiana koncert jelentette a Coca-Cola SZIN fesztivál második napjának egyik fénypontját. A banda az SZTE színpadon lépett fel, ugyanakkor a nézőtér telis-tele volt a zenekar rajongóival. A koncert során az énekesnő számtalan alkalommal vonta be a közönséget az éneklésbe, így egy igazán felejthetetlen estét okoztak az érdeklődőknek. Színek, szabadság és mindent magával ragadó energia, ezt nyújtotta a Blahalouisiana zenekar. 

Fotó: Karnok Csaba

Interjú Jancsó Gáborral

A koncertet követően lehetőségünk volt interjút készíteni a formáció basszusgitárosával, Jancsó Gáborral. 

A Szegedi Ifjúsági Napok a nyár végét jelentik számunkra, az utolsó fesztiválok egyike. Ha három szóban kellene jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy: hőség, szép környezet, jó közönség

 – mondta a bandatag.

– A mai koncerten nagyon jól éreztük magunkat, mindig nagyon változó, hogy mi az a pillanat, ami mindig nagyon várunk egy-egy fellépés során. Az a jó az élőzenélésben, hogy az energiák máshogyan változnak és hullámoznak. Nekem ma például az Az a szerelem volt az egyik legjobb pillanatom – egészítette ki.

Kicsit személyesebb vizekre is eveztünk az interjú során, a zenekar kiadott számairól és a bandatagok furcsa, és nagyon kevesek által ismert tulajdonságairól is lerántjuk a leplet. 

– A közönség, ha egyáltalán gondolkodik ilyenen és elképzeli a zenekari dinamikát, az teljesen más. Én személy szerint nagyon babonás vagyok: ez sok mindent jelent – folytatta Jancsó Gábor.

Arra a kérdésünkre, hogy mi lenne az az egy Blahalouisiana dal, amit a világ ismerne, izgalmas választ kaptunk. 

– A Give me one, ha már a világról beszélünk, ha a magyar színtérről, akkor pedig az Amore – mondta.  

Blahalouisiana
Jancsó Gábor, a formáció basszusgitárosa. Fotó: Karnok Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu