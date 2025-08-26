37 perce
Bordány különlegességei óriási sikert arattak, még a koreai vendégek is sorban álltak értük
Ismét hatalmas sikerrel szerepelt bordány a budapesti Magyar Ízek Utcáján. A bordányi Legjava különlegességeit idén is óriási érdeklődés övezte. A helyi termelők munkája már nemzetközi közönség körében is visszhangra talált.
Hatalmas sikerrel szerepeltek Bordány kézműves termékei a budapesti Magyar Ízek Utcáján, ahol ismét nagy érdeklődés kísérte a bordányi Legjava különlegességeit.
Bordányi Legjava újabb fővárosi sikere
A falusi közösség összefogásával létrejött márka az elmúlt években már többször bizonyított: 2023-ban például a különleges bordányi eperkecsap miatt álltak sorban a fővárosban a látogatók, 2024-ben pedig a különdíjjal ismerték el a helyi termelők munkáját.
Kézműves finomságok a Vajdahunyad várában
A hétvégén rendezte meg a Belügyminisztérium hagyományos rendezvényét, a Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárát Budapesten. A Vajdahunyad várában megrendezett programon az ország különböző településeiről érkeztek önkormányzatok, szociális szövetkezetek és különböző kézműves termékeket előállító szervezetek, hogy bemutassák termékeiket. Bordányt mint már több éve, most is a Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet képviselte.
Nemzetközi vendégek is rajongtak a helyi ízekért
Idén sem maradt el a siker: a rendezvény forgatagában rengetegen kóstolták meg, és vásárolták meg Bordány ízeit. A visszajelzések alapján nemcsak a hazai vendégeket varázsolták el a kézműves finomságok, hanem a világ minden tájáról érkező látogatók is hazavittek magukkal egy kis darabot Bordányból.
A legmesszebbről érkező vásárlók Koreából érkeztek, és ők is lelkesedve számoltak be arról, hogy mennyire különlegesnek találták a helyi ízeket.
A bordányi Legjava története így újabb fejezettel bővült: a helyi termelők és kézművesek munkája immár nemcsak a vármegyében és az országban, hanem a nemzetközi közönség körében is visszhangra talált.
