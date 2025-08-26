augusztus 26., kedd

Izsó névnap

28°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Ízek Utcája

37 perce

Bordány különlegességei óriási sikert arattak, még a koreai vendégek is sorban álltak értük

Címkék#Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet#Legjava Zserbólekvár#Magyar Ízek Utca#Bordány

Ismét hatalmas sikerrel szerepelt bordány a budapesti Magyar Ízek Utcáján. A bordányi Legjava különlegességeit idén is óriási érdeklődés övezte. A helyi termelők munkája már nemzetközi közönség körében is visszhangra talált.

Arany T. János

Hatalmas sikerrel szerepeltek Bordány kézműves termékei a budapesti Magyar Ízek Utcáján, ahol ismét nagy érdeklődés kísérte a bordányi Legjava különlegességeit.

Bordányi Legjava hatalmas sikert aratott.
Koreai vendégek is dicsérték. A bordányi Legjava standja a budapesti rendezvényen, ahol óriási érdeklődés kísérte a kézműves finomságokat. Fotó: Bordány - a Homokhátság szíve Facebook-oldal

Bordányi Legjava újabb fővárosi sikere

A falusi közösség összefogásával létrejött márka az elmúlt években már többször bizonyított: 2023-ban például a különleges bordányi eperkecsap miatt álltak sorban a fővárosban a látogatók, 2024-ben pedig a különdíjjal ismerték el a helyi termelők munkáját.

Kézműves finomságok a Vajdahunyad várában

A hétvégén rendezte meg a Belügyminisztérium hagyományos rendezvényét, a Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárát Budapesten. A Vajdahunyad várában megrendezett programon az ország különböző településeiről érkeztek önkormányzatok, szociális szövetkezetek és különböző kézműves termékeket előállító szervezetek, hogy bemutassák termékeiket. Bordányt mint már több éve, most is a Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet képviselte. 

Nemzetközi vendégek is rajongtak a helyi ízekért

Idén sem maradt el a siker: a rendezvény forgatagában rengetegen kóstolták meg, és vásárolták meg Bordány ízeit. A visszajelzések alapján nemcsak a hazai vendégeket varázsolták el a kézműves finomságok, hanem a világ minden tájáról érkező látogatók is hazavittek magukkal egy kis darabot Bordányból. 

A legmesszebbről érkező vásárlók Koreából érkeztek, és ők is lelkesedve számoltak be arról, hogy mennyire különlegesnek találták a helyi ízeket. 

A bordányi Legjava története így újabb fejezettel bővült: a helyi termelők és kézművesek munkája immár nemcsak a vármegyében és az országban, hanem a nemzetközi közönség körében is visszhangra talált.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu