2 órája
Hódmezővásárhely főtere hat napon át sztárkoncertektől zengett – galériával
Szerdán zárul Hódmezővásárhelyen a hatnapos borfesztivál, amit 19. alkalommal szerveztek meg. Kedden a Magna Cum Laude, szerdán pedig az Állami Népi Együttes a rendezvény sztárfellépője.
A borfesztivál ideje alatt 20 borász borait lehetett megkóstolni, 22 vendéglátó és 14 vásáros is jelen volt .A borversenyen a Vásárhely bora 2025 címet a villányi Koch Pincészet Csanád cuvée-je nyerte el, ami egy testes, száraz vörösbor.
A borfesztivál programja
A borfesztivál programjai késő délután kezdődtek, a nagy meleg miatt hamarabb nem is ment volna ki a lakosság a főtérre.
Neves fellépőkben sem volt hiány. Fellépett többek között Geszti Péter, a TNT és a Kozmix. Sikert aratott a Magna Cum Laude koncert, augusztus 20-án pedig majd az Állami Népi Együttes lesz a nap sztárvendége.
Borfesztivál HódmezővásárhelyenFotók: Karnok Csaba