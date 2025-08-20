Hódmezővásárhely főtere hat napon át sztárkoncertektől zengett – galériával

A borfesztivál ideje alatt 20 borász borait lehetett megkóstolni, 22 vendéglátó és 14 vásáros is jelen volt .A borversenyen a Vásárhely bora 2025 címet a villányi Koch Pincészet Csanád cuvée-je nyerte el, ami egy testes, száraz vörösbor.

Hódmezővásárhelyen, a borfesztiválon, 20 borász borait kóstolhatták a rendezvény résztvevői, akiket számos program is várt. Fotó: Karnok Csaba

A borfesztivál programja

A borfesztivál programjai késő délután kezdődtek, a nagy meleg miatt hamarabb nem is ment volna ki a lakosság a főtérre.

Neves fellépőkben sem volt hiány. Fellépett többek között Geszti Péter, a TNT és a Kozmix. Sikert aratott a Magna Cum Laude koncert, augusztus 20-án pedig majd az Állami Népi Együttes lesz a nap sztárvendége.