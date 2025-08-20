augusztus 20., szerda

István névnap

17°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borfesztivál

1 órája

Hódmezővásárhely főtere hat napon át sztárkoncertektől zengett – galériával

Címkék#Magna Cum Laude#bor#főtér#borfesztivál

Szerdán zárul Hódmezővásárhelyen a hatnapos borfesztivál, amit 19. alkalommal szerveztek meg. Kedden a Magna Cum Laude, szerdán pedig az Állami Népi Együttes a rendezvény sztárfellépője.

Kovács Erika

A borfesztivál ideje alatt 20 borász borait lehetett megkóstolni, 22 vendéglátó és 14 vásáros is jelen volt .A borversenyen a Vásárhely bora 2025 címet a villányi Koch Pincészet Csanád cuvée-je nyerte el, ami egy testes, száraz vörösbor. 

Nagy sikert aratott a borfesztivál Vásárhelyen.
Hódmezővásárhelyen, a borfesztiválon, 20 borász borait kóstolhatták a rendezvény résztvevői, akiket számos program is várt. Fotó: Karnok Csaba

A borfesztivál programja

A borfesztivál programjai késő délután kezdődtek, a nagy meleg miatt hamarabb nem is ment volna ki a lakosság a főtérre. 

Neves fellépőkben sem volt hiány. Fellépett többek között Geszti Péter, a TNT és a Kozmix. Sikert aratott a Magna Cum Laude koncert, augusztus 20-án pedig majd az Állami Népi Együttes lesz a nap sztárvendége.

Borfesztivál Hódmezővásárhelyen

Fotók: Karnok Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu