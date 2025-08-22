Hatalmas autós élményközpontot nyitott a BYD

A kínai járműgyártó óriás, a BYD augusztus közepén megnyitotta első, kizárólag villanyautókra tervezett, szabadtéri élményközpontját Csen­csouban. Az autós élményközpont 150 ezer négyzetméteres és 5 milliárd jüanba (239 milliárd forint) került.

A BYD élményközpontban a cég minden járművét ki lehet próbálni. Fotó: carnewschina.com

BYD vidámpark stílusban: nyolc élményzóna egy helyen

A BYD Zhengzhou All-Terrain Race Track nevű élményközpont rengeteg lehetőséget kínál: a hagyományos versenypályától egészen extrém terepekig. Van 1758 méteres aszfaltos versenypálya, műjéggel befedett terület, megmászható mesterséges homokdűne, és még hatalmas vizesárok is.A pályán kívüli pihenésről egy hatalmas kiszolgálóépület és egy kemping gondoskodik.

beltéri homokdűne Guinness-rekorderrel (29,6 méteres zuhanás, 28° lejtő)

vizesárok a Yangwang U8 vízen úszó képességével

jeges vagy csúszós felület a "Kick-Plate" és a 44 méter átmérőjű, alacsony súrlódású körpályán

off-road park 27 különböző terepkihívással, kezdőknek is alkalmasan

hagyományos versenypálya: 1 758 méter hossz, 9 kanyar, 550 méteres egyenes, akár 220 km/h sebességig

illetve dinamikus paddock játékokkal (slalom, manőver, automata parkolás)

Élmény kedvező áron

A BYD a központ létrehozásával elsősorban azt szeretné elérni, hogy az érdeklődők biztonságos, felügyelt környezetben próbálhassák ki az autókat, és így akár vásárlási kedvet is kapjanak. A látogatók négyféle élménycsomag közül választhatnak. A belépő szintű, 599 jüanos (28 ezer forintos) csomag 60 perces vezetést és két tesztautó kipróbálását kínálja, míg a legdrágább, 6666 jüanos (313 ezer forintos) verzió 150 perces időtartamot biztosít, amely alatt minden elérhető BYD modell és extra kipróbálható.

A BYD szuperautója is kipróbálható

A belépő szintű, 599 jüanos csomag különlegessége, hogy lehetőséget ad a BYD szupersportautójának, a Yangwang U9-nek a kipróbálására is a versenypályán. Az autó piaci ára 1 millió 680 ezer jüan közel 79 millió forint.

További bővítés várható

A BYD nem áll meg Csen­csouban: újabb élményközpontokat tervez Hefei és Shaoxing városokban. A Shaoxing környezetében például egy hatalmas off-road park nyitása szerepel a tervek között. Hasonló szegedi fejlesztésekről egyelőre nincsenek hírek.