1 órája
Hatalmas autós élményközpontot nyitott a BYD
A kínai BYD augusztus közepén megnyitotta első villanyautós élményparkját. Az új élményközpont 150 ezer négyzetméteren várja a látogatókat különleges pályákkal és tesztvezetési lehetőségekkel. A vendégek négyféle élménycsomag közül választhatnak, akár a BYD szupersportautóját is kipróbálva. Hasonló szegedi fejlesztésekről egyelőre nincsenek hírek.
A kínai járműgyártó óriás, a BYD augusztus közepén megnyitotta első, kizárólag villanyautókra tervezett, szabadtéri élményközpontját Csencsouban. Az autós élményközpont 150 ezer négyzetméteres és 5 milliárd jüanba (239 milliárd forint) került.
BYD vidámpark stílusban: nyolc élményzóna egy helyen
A BYD Zhengzhou All-Terrain Race Track nevű élményközpont rengeteg lehetőséget kínál: a hagyományos versenypályától egészen extrém terepekig. Van 1758 méteres aszfaltos versenypálya, műjéggel befedett terület, megmászható mesterséges homokdűne, és még hatalmas vizesárok is.A pályán kívüli pihenésről egy hatalmas kiszolgálóépület és egy kemping gondoskodik.
- beltéri homokdűne Guinness-rekorderrel (29,6 méteres zuhanás, 28° lejtő)
- vizesárok a Yangwang U8 vízen úszó képességével
- jeges vagy csúszós felület a "Kick-Plate" és a 44 méter átmérőjű, alacsony súrlódású körpályán
- off-road park 27 különböző terepkihívással, kezdőknek is alkalmasan
- hagyományos versenypálya: 1 758 méter hossz, 9 kanyar, 550 méteres egyenes, akár 220 km/h sebességig
- illetve dinamikus paddock játékokkal (slalom, manőver, automata parkolás)
Élmény kedvező áron
A BYD a központ létrehozásával elsősorban azt szeretné elérni, hogy az érdeklődők biztonságos, felügyelt környezetben próbálhassák ki az autókat, és így akár vásárlási kedvet is kapjanak. A látogatók négyféle élménycsomag közül választhatnak. A belépő szintű, 599 jüanos (28 ezer forintos) csomag 60 perces vezetést és két tesztautó kipróbálását kínálja, míg a legdrágább, 6666 jüanos (313 ezer forintos) verzió 150 perces időtartamot biztosít, amely alatt minden elérhető BYD modell és extra kipróbálható.
A BYD szuperautója is kipróbálható
A belépő szintű, 599 jüanos csomag különlegessége, hogy lehetőséget ad a BYD szupersportautójának, a Yangwang U9-nek a kipróbálására is a versenypályán. Az autó piaci ára 1 millió 680 ezer jüan közel 79 millió forint.
További bővítés várható
A BYD nem áll meg Csencsouban: újabb élményközpontokat tervez Hefei és Shaoxing városokban. A Shaoxing környezetében például egy hatalmas off-road park nyitása szerepel a tervek között. Hasonló szegedi fejlesztésekről egyelőre nincsenek hírek.
Magyar rendszámmal látták a BYD szupersportautóját, ami százhúsznál önvezetéssel ugratja át a kátyúkat az úton
A szegedi BYD gyár területének nagy részén már javában zajlik az építkezés, újabb csarnokok alapozása kezdődött el
Szegedi hírek
- Az adományozók napját is megédesíti a Radírozzuk ki a különbségeket! tanszergyűjtés
- Balkonvirágok, amelyekkel az erkélyedből mediterrán hangulatú, színes oázist varázsolhatsz
- Aranyérmes kenyerével hódította meg a zsűrit a szegedi Rudi és Fickó
- Újabb üzemanyagár-emelés szombattól, ennyit fizetünk literenként
- Kiesett az ablakon és meghalt egy nő a Retek utcában