augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

25°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

ByeAlex fergeteges koncertet adott a SZIN-en – galéria

Címkék#SZIN#ByeAlex#galéria

A Szegedi Ifjúsági Napok egyik legjobban várt fellépője kétségkívül ByeAlex volt, aki zenekarával csütörtök este lépett színpadra.

Delmagyar.hu

A koncert igazi fesztiválhangulatot teremtett: a színpad fényei, a zúgó tömeg és a felejthetetlen dalok együttesen tették emlékezetessé az estét. A SZIN-en megszokott buli most sem maradt el – ByeAlex és zenekara ismét bebizonyították, hogy az egyik legnépszerűbb hazai formációként méltán tartoznak a fesztivál sztárfellépői közé.

ByeAlex hatalmas bulit csinált a SZIN-en – így tombolt a közönség

Fotók: Karnok Csaba

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu