1 órája
ByeAlex fergeteges koncertet adott a SZIN-en – galéria
A Szegedi Ifjúsági Napok egyik legjobban várt fellépője kétségkívül ByeAlex volt, aki zenekarával csütörtök este lépett színpadra.
A koncert igazi fesztiválhangulatot teremtett: a színpad fényei, a zúgó tömeg és a felejthetetlen dalok együttesen tették emlékezetessé az estét. A SZIN-en megszokott buli most sem maradt el – ByeAlex és zenekara ismét bebizonyították, hogy az egyik legnépszerűbb hazai formációként méltán tartoznak a fesztivál sztárfellépői közé.
ByeAlex hatalmas bulit csinált a SZIN-en – így tombolt a közönségFotók: Karnok Csaba
3 órája
SZIN gyerekprogramok, amelyek még a koncerteknél is nagyobb sikert arattak a legfiatalabbak körében – videóval
2 órája
Nonstop őrzés, karszalagos rendszer, bringás forradalom: a SZIN újítása mindenkit meglep
