ByeAlex fergeteges koncertet adott a SZIN-en – galéria

A koncert igazi fesztiválhangulatot teremtett: a színpad fényei, a zúgó tömeg és a felejthetetlen dalok együttesen tették emlékezetessé az estét. A SZIN-en megszokott buli most sem maradt el – ByeAlex és zenekara ismét bebizonyították, hogy az egyik legnépszerűbb hazai formációként méltán tartoznak a fesztivál sztárfellépői közé.